Un Efesé más técnico, joven e impredecible

«Hoy tenemos mejor plantilla, con más garantías, que el pasado 1 de enero. Ahora, cierras los ojos y sabes que con esta plantilla puedes ascender». Es la opinión de Paco Belmonte, dueño y director deportivo del FC Cartagena, que ha hecho una pequeña revolución en la plantilla del líder durante el recién acabado mes de enero. Han llegado Isi Ros, Fernando Llorente, Juan Antonio Ros, Artiles y Germán. Y se han marchado Quintana, Fernando, Pablo Ortiz, Chus Hevia y Óscar Rico.

El tiempo confirmará o no las palabras de Belmonte. Quedan 15 partidos de Liga, suficiente tiempo por delante para descubrir, una vez llegados a la jornada 38, si Belmonte acertó o se equivocó con esta transformación. Ha remodelado el 25% de la plantilla, a pesar de que el equipo suma ya diez semanas consecutivas como líder del grupo IV. Pocos esperaban tantos cambios en este mercado de fichajes.

En los próximos tres meses y medio, el Efesé tiene que visitar los campos de La Roda, Lorca, Granada B, Marbella, Sanluqueño, Villanovense y Balompédica Linense. Y recibirá en el Cartagonova a Mérida, Melilla, San Fernando, Murcia, Jaén, Extremadura, Jumilla y Recreativo de Huelva. Con el Lorca pisando los talones del equipo de Monteagudo, todos serán ya partidos definitivos. Y en ellos veremos si los que han venido mejoran a los que se han ido.

El alicantino Filiu grabará el himno oficial del club, que será estrenado a mediados de marzo



La venta de entradas para el derbi a precio reducido se amplía finalmente hasta el 28 de febrero

Sobre el papel, este Cartagena es más joven, talentoso, técnico e imprevisible que el de la primera vuelta. Mientras Chus Hevia y Fernando eran delanteros natos, Isi Ros, Artiles y Germán son futbolistas que pueden jugar en todas las posiciones del frente del ataque. Artiles incluso puede actuar por el medio, como interior. Hevia podía ser mediapunta y ariete, pero no caía a la banda. Isi Ros es eléctrico y descarado. Aunque es cierto que el único ariete puro que ahora hay en la plantilla es Arturo, el ataque albinegro ha ganado en versatilidad.

Más creatividad

También parece evidente que mejora el centro del campo. Si Fernando Llorente mantiene el nivel que demostró el pasado domingo en su debut en el Cartagonova, la noticia -estupenda- es que un año y medio después la medular albinegra ya no dependerá exclusivamente del talentoso Quique Rivero. El centro del campo del Efesé gana en creatividad, calidad y velocidad en el pase. Además, si Monteagudo sigue usando el 4-1-4-1 que estrenó el domingo ante el CD El Ejido 2012, Llorente y Rivero jugarán juntos y el Cartagena capitalizará la posesión de la pelota en la gran mayoría de los partidos.

Juan Antonio Ros viene para competir con Sergio Jiménez, algo que no ha podido hacer Ortiz, recién fichado por el Guijuelo. Ni él ni Quintana han tenido opciones de entrar en el 'once'. Es más; cuando Sergio Jiménez ha sido baja por sus molestias en la rodilla, Monteagudo ha preferido colocar al defensa Gonzalo Verdú en la medular en vez de poner a Ortiz o Quintana. Eso debe cambiar a partir de ahora, porque Ros, formado en la cantera del Barça y sin minutos en el filial del Celta, es un 'stopper' tan prometedor como el propio Sergio Jiménez. Solo necesita confianza y continuidad.

Por otro lado, la marcha de Óscar Rico al Mérida deja a la plantilla sin un extremo zurdo al uso. Él era el único y ya no queda nadie con sus características. Artiles es otra cosa muy diferente. Es uno de esos exteriores que tienden a ir al centro y disfruta jugando de fuera hacia dentro. En el Cartagena esperaban que el murciano Miguel Guirao, operado de la rodilla en verano y entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros desde hace diez días, tomara el relevo de Óscar Rico en este tramo final de la campaña. Es zurdo cerrado, también encara, llega a la línea de fondo y centra de maravilla.

Pero ayer se confirmaron los peores presagios, después de que Guirao se hiciera daño en su rodilla operada durante el entrenamiento del pasado miércoles. El chaval, cedido por el Almería, ha recaído de la lesión y, aunque aún no está claro si tiene que volver a pasar por el quirófano o no, lo que sí parece evidente es que esta temporada no podrá jugar. Por tanto, Monteagudo se queda con 19 jugadores. Tras conocerse su nueva lesión, el club tuvo un bonito gesto con Guirao, al pedirle al Almería que prolongue su cesión al Cartagena durante un año más.

El himno, en un mes

En otro orden de asuntos, el club anunció anoche que el cantante y compositor Filiu, de Almoradí (Alicante), está trabajando ya en la composición del nuevo himno oficial del FC Cartagena, que se encuentra en pleno proceso creativo y que se estrenará a mediados de marzo, antes del derbi contra el Real Murcia. El tema será producido por Antonio Turro, que ha trabajado con Funambulista, Diego Martín y Second. El himno se grabará en los Estudios Mirage de Cartagena y Filiu, cantante de pop aflamencado, estará acompañado de Cristian Rangel.

Por último, la entidad albinegra también informó anoche de que se amplía hasta el próximo 28 de febrero el plazo para comprar entradas para el derbi a un precio reducido (entre 10 y 15 euros). El 1 de marzo subirán definitivamente su precio (entre 15 y 22 euros). Ya se han vendido cerca de 5.000 localidades para ese encuentro ante el Murcia.