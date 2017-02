Germán: «El Murcia no me quería»

«El mercado, que es caprichoso, nos hizo encontrarnos el último día. Y, sin esperarlo, nuestros caminos se han unido. Hemos buscado otras cosas y hemos negociado con otros delanteros, pero el que me conoce sabe que el lunes por la noche, tras firmar a Germán, estaba en mi casa loco de contento y dando saltos de alegría». Son palabras de Paco Belmonte, dueño del Cartagena, quien ayer durante la presentación del delantero canario Germán Sáenz, de 26 años y ex del Murcia, indicó que «hemos fichado a un jugador que viene con la flecha hacia arriba, que es muy polivalente y que tiene las características que nos gustan. Es un complemento ideal para nuestra plantilla».

Por su parte, Germán, que se compromete con el Efesé hasta el mes de junio, confesó que entiende el enfado «del murcianismo, por mi marcha, pero la realidad es que en el Murcia no me querían y me dieron la baja. Paco García no contaba conmigo y me comunicaron que tenía que irme». Así las cosas, «todo fue muy rápido y apenas me dio tiempo a pensar y a reaccionar. Sabía que cambiar el Murcia por el Cartagena era especial, pero apenas hubo tiempo para ponerse a dar vueltas. El mercado se cerraba y tenía que buscar una buena solución. Yo entiendo a los aficionados del Murcia que hayan podido enfadarse, pero soy un profesional y tenía que pensar en mí y en mi familia. El Cartagena sí me quiere y así me lo demostró. Nos entendimos en cinco minutos porque era una muy buena oferta. Lógicamente, acepté su propuesta rápidamente y estoy deseando iniciar esta nueva etapa», confesó ayer el ya exdelantero grana.

«Vais a juzgar vosotros»

Sobre su estado físico, comentó que «en estas últimas semanas he escuchado todo tipo de barbaridades, pero la realidad es que mi rodilla está perfectamente desde hace un mes, entreno fuerte cada día, en superficies blandas, duras, naturales y artificiales, y en los próximos meses se demostrará lo que digo. Vais a juzgar vosotros mismos y se verá si estoy bien o no. Yo vengo para volver a ser feliz, disfrutar como lo hice la temporada pasada en el Murcia y sentirme importante en un proyecto grande, que lo tiene todo. Lo que sí puedo decir es que estoy para jugar 90 minutos, como se vio en el amistoso de ayer [por el lunes] en Pinatar Arena [en su último partido con el Murcia]», aseguró Germán.

Admitió que la semana pasada estuvo a punto de firmar por la Ponferradina. De hecho, pasó reconocimiento médico con el conjunto berciano, que le ofrecía un contrato de dos temporadas y media. «Hubo un problema allí, porque no tenían fichas disponibles y no podían sacar a nadie. Y al final me quedé sin ir a Ponferrada. El lunes, cuando me llamó el Cartagena, sabía que iba a revolucionar el ambiente en Murcia, pero agradecí la confianza plena que mostraron en mí y me lo pensé muy poco. No pensé que iba a terminar aquí, pero el fútbol da muchas vueltas», apuntó el canario.

«La afición del Cartagena es muy emocional y empuja mucho. Yo lo voy a dar todo en este club y luego ellos decidirán», añadió Germán. Y acabó diciendo que «la decisión de fichar por el Cartagena la tomo un poco por todo, por conocidos que tengo aquí, cercanía a Murcia, estilo de juego, nivel del club y proyecto».

Por su parte, Paco Belmonte añadió que «a Germán no lo fichamos por marcarle un gol al Murcia ni apuntarnos un tanto ante nadie. Estamos muy por encima de todo eso, sabiendo que 7 u 8 millones de euros nos esperan en el fútbol profesional si hacemos las cosas bien en estos cuatro meses. Lo hubiéramos fichado igualmente si viniera del Alcoyano o del Hércules, porque entendemos que es un gran jugador y un complemento muy bueno a lo que tenemos en la plantilla».