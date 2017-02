Germán: «El Cartagena sí me quiere»

El delantero canario Germán Sáenz, de 26 años, dijo en la mañana de este miércoles en su presentación como nuevo jugador del Cartagena, con el que se compromete hasta el mes de junio, que entiende el enfado "del murcianismo, por mi marcha, pero la realidad es que en el Murcia no me querían y me dieron la baja". Así las cosas, "todo fue muy rápido y apenas me dio tiempo a pensar y a reaccionar, Tenía que buscar una solución, pensar en mí y en mi familia. El Cartagena sí me quiere y así me lo demostrado. Lógicamente, acepté su oferta rápidamente", confesó el exdelantero grana.

Sobre su estado físico, comentó que "en estas últimas semanas he escuchado todo tipo de barbaridades, pero la realidad es que mi rodilla está perfectamente desde hace un mes, entreno fuerte cada día, en superficies blandas, duras, naturales y artificiales, y en los próximos meses se demostrará lo que digo. Estoy para jugar 90 minutos, como se vio en el amistoso de ayer en Pinatar Arena [en su último partido con el Murcia]".

Por su parte, Paco Belmonte, propietario del Efesé, añadió que "a Germán no lo fichamos por marcarle un gol al Murcia ni apuntarnos un tanto ante nadie. Estamos muy por encima de todo eso, sabiendo que 7 u 8 millones de euros nos esperan en el fútbol profesional si hacemos las cosas bien en estos cuatro meses. Lo hubiéramos fichado igualmente si viniera del Alcoyano o del Hércules, porque entendemos que es un gran jugador y un complemento muy bueno a lo que tenemos en la plantilla".