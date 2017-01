Germán, descartado por el Murcia, ficha por el Cartagena

Hubo sorpresa a última hora. A poco más de dos horas de que se cerrara el mercado de fichajes del mes de enero, el FC Cartagena anunció, sin duda, el movimiento más destacado de todos los que se han llevado a cabo en el grupo IV de Segunda B en los últimos días. Porque no es muy habitual que un jugador del Real Murcia fiche por el Cartagena. Y menos aún, cuando se trata de uno de los futbolistas más queridos por la afición grana. Pero ha sucedido. El tinerfeño Germán Sáenz, de 26 años, firma por el Efesé hasta junio y este domingo estará ya a las órdenes de Alberto Monteagudo en el partido ante La Roda.

Germán fue de los mejores en el Murcia la pasada temporada. Marcó 10 goles en 34 partidos y fue un fijo para Aira. Sin embargo, este año las cosas no le han ido igual de bien. Se operó de la rodilla el pasado mes de agosto y hasta octubre no pudo jugar su primer partido. Ha acumulado un total de 649 minutos repartidos en 14 encuentros (7 de ellos como titular). Y ha marcado dos tantos. Aunque en el Cartagena tienen un informe médico que avala su fichaje, lo cierto es que hay muchas dudas acerca del estado de su rodilla. En el Murcia, donde le han dado la baja para hacer sitio al ariete Guardiola, no estaban contentos con su rendimiento y ha sido descartado por Deseado Flores, director deportivo del cuadro grana.

El nuevo delantero albinegro se formó en las categorías inferiores del CD Tenerife y, a sus 26 años, cuenta con una dilatada experiencia en Segunda B. Antes de recalar en el Murcia, jugó en Las Palmas Atlético (30 partidos y 11 goles en la campaña 2014-15). Y antes pasó por Denia, Guijuelo y Tenerife, con quien llegó a disputar siete partidos en Segunda División A. Es un buen atacante, con un olfato de gol, fuerte y polivalente, ya que puede adaptarse a todas las posiciones del frente de ataque. Pero no es un ariete nato.