El líder quiere recuperar sensaciones en su campo

Recuperar las mejores sensaciones como equipo en el Cartagonova y sumar una victoria en casa que no llega desde el pasado 13 de noviembre, ante el Atlético Sanluqueño (2-0). Ese es el doble objetivo del FC Cartagena de cara al partido de esta tarde ante el CD El Ejido 2012 (Cartagonova, 17.00 horas), precisamente el primer equipo que le dio un disgusto en esta temporada al bloque de Alberto Monteagudo. Los almerienses, que la pasada jornada golearon al San Fernando (4-0) y pusieron fin a una pésima racha de siete semanas sin ganar, están dos puntos por encima del descenso y se han reforzado esta semana con Sergio Martín, Sergio Narváez y Chico. Ninguno estará hoy en un 'once' inicial que será muy parecido al que Alberto González puso en liza el pasado domingo.

JORNADA 23 17.00 horas. Mohamed Massat (manchego). Alberto Monteagudo. Marcos (ps), Ceballos, Gonzalo, Juan Antonio Ros, Llorente, Artiles y Sergio García. Alberto González. Álvaro (ps), Soufiane, Álex Bautista, Segura, Alfonso, Sergio Martín y Paquito.

Los azulillos tienen las bajas de Neto, con un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha, y Darío Guti, que sufrió una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial ante el San Fernando. Además, el lateral zurdo Ocaña también es baja, en su caso por sanción. González recupera a Alfonso y Gomis, que fueron baja la semana pasada. Y su mejor jugador, el atacante Javilillo, sufrió una contractura muscular que le impidió terminar el encuentro frente al San Fernando. Pero no debe tener ningún problema para jugar esta tarde en el Cartagonova.

Los nuevos, en acción

En el Efesé habrá pocos cambios con respecto a los que jugaron, brillaron y ganaron el domingo en Mancha Real. Lo lógico, eso sí, es que Rivero recupere su sitio en el doble pivote, con lo que Gonzalo Verdú regresaría al banquillo. Isi Ros, de los más destacados en los dos últimos encuentros, será titular por vez primera ante su nueva afición. Y los otros tres recién llegados, Juan Antonio Ros, Llorente y Artiles, comenzarán el partido en el banquillo. El exterior canario, que tuvo la mala fortuna de hacerse un esguince de tobillo en su primer entrenamiento con el Cartagena, está recuperado, su ficha fue tramitada el viernes (a la misma vez que se le daba la baja a Chus Hevia) y podría tener sus primeros minutos en el choque de esta tarde.

El técnico albinegro, Alberto Monteagudo, recordó el viernes que «las Ligas se ganan en casa y, por tanto, nosotros estamos obligados a volver a hacernos fuertes en nuestro campo, como lo fuimos hasta estos tres últimos partidos en los que no hemos estado bien y no hemos ganado». Confesó que «no se me olvida el partido que perdimos en El Ejido, porque posiblemente haya sido nuestro peor partido de toda la temporada. Ellos son un buen equipo, organizado, y si nosotros no estamos bien, nos pueden hacer daño. Ya nos pasó en su campo, en la primera vuelta», advirtió el preparador manchego.