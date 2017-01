Monteagudo quiere a los suyos «con el cuchillo entre los dientes» ante el Ejido 2012

Las gestiones se ultimarán e incluso se cerrarán si es posible, pero los dirigentes del FC Cartagena guardan con celo cada detalle de las negociaciones para la última incorporación del mercado invernal. No quieren que nada se interponga entre los jugadores albinegros y un triunfo que llegaría a arreglar los últimos resultados en casa. No quieren que la llegada del delantero centro rompa el buen ambiente de una semana en paz, aunque terminará llegando en las últimas horas del plazo.

Ayer se oficializó la marcha de Florian a Chipre tras rescindir su contrato con el Eupen belga. Eso es pasado para un Cartagena que mira al futuro, pero sobre todo al presente; fichaje, bajas y sobre todo al partido en casa. Ni Rico, ni Hevia estarán en la lista y tendrán que salir sí o sí antes del próximo martes. De momento no han cerrado sus acuerdos y todo va quedando pendiente para el lunes y martes.

La principal novedad para Monteagudo es cuenta con una baza más. Artiles se ha recuperado del esguince de tobillo y, previa inscripción en la Federación, ya tiene el visto bueno para jugar si así lo quiere el técnico del Efesé.

La marcha de Pablo Ortiz no varía demasiado el esquema de un Monteagudo que valora las necesidades del equipo y los estados de forma de los jugadores para elegir el once más competitivo posible. «Fuimos un equipo solvente en Mancha Real y eso nos ha llevado a tener una buena semana. Todos están bien, incluso Miguel Guirao que nos tiene muy contentos con su recuperación y necesita acumular entrenamientos para poder contar con él. Yo tengo complicaciones para escoger el once. Al final si quieres manejar los momentos de forma, hay algunos que están muy bien. Si cuentas con que juegas en casa y quieres un puntito más ofensivo, que no te garantiza nada, porque hemos jugado más ofensivo y no tuvimos tanta presencia...pues ese es el dolor de cabeza que tengo toda la semana para intentar escoger el once más competitivo para recuperar esa sensación de equipo solvente y volver a ganar en nuestra casa. Hay muchas alternativas», indica el entrenador.

El Ejido fue la primera mancha en el historial del equipo en la Liga. Fue el primer partido malo del grupo.«Ese día y el de Jaén fueron los peores. Mucho juego en largo. Nos pillaron en un centro lateral. Es un equipo que juega rápido y a la contra y que viene de ganar 4-0. Nosotros tenemos que ir con todo porque las Ligas se ganan en casa y llevamos tres semanas sumando muy poco», advertía el manchego.

En el estado más anímico del choque no lo considera revancha, pero sí hay una motivación extra. «No sé si revancha, pero si hay ganas de solventar el partido, porque allí perdimos y nos dio bajón. No estuvimos bien. Se lo recordé a la plantilla y hoy lo haré otra vez. Hay que ir con el cuchillo entre los dientes con balón, sin balón, porque estamos en casa tras ganar fuera y hay que sumar dos seguidas y la gente tenga claro que en casa el Cartagena es más poderoso que es lo que ha caracterizado mi etapa aquí, aunque ahora hayamos ganado bastantes fuera».

En la ida el equipo estuvo mal. De cara al domingo, Monteagudo tiene muchas caras nuevas y asegura que han dado un aire nuevo al equipo. «Estoy muy contento. Han dado aire fresco al equipo. Se nota la intensidad de todo el mundo. Buenos jugadores que aprietan. Ros que tiene buen toque y ganas de triunfar en casa. Llorente que es un jugador con empaque, de otra categoría. Isi Ros que estuvo muy bien el domingo. La gente va a ayudar al equipo y va a dar un punto de tensión más a los demás porque ahora tenemos más donde elegir».

Ofertas económicas altas

Artiles podría debutar el domingo. Todo dependerá de Monteagudo. El técnico se centra en lo deportivo y no entraba a valorar que jugador de los que no entra en los planes iba a ceder su ficha al canario. La salida de los dos está asegurada. «No me planteo más que a corto plazo y no he pensado en la posibilidad de que no llegue un punta. La idea es que se marchen los dos y llegue un delantero que se está buscando. El club está buscando, pero no está Paco preocupado por la opción de que se acabe el plazo sin fichar».

Insistía en un asunto. El Cartagena no puede competir en lo económico con algunos clubes de la categoría. «Delanteros hay muchos y lo vuelvo a repetir por si a alguien se la ha olvidado y es que nosotros no podemos competir con el Albacete, con el Racing de Santander o con la Cultural. Nosotros podemos ofrecer tres y ellos dan seis. Hay jugadores que queríamos y se han ido a otros equipos por el doble de dinero. Nosotros no somos ni el número 1, ni el 2 a nivel económico y eso es un problema a la hora de firmar jugadores que si deciden entre venir aquí o quinientos euros más vienen. Si hablamos de venir o ganar 2.000 euros más pues no vienen. Es un handicap y hay que moverse con velocidad y jugar con el liderato que es algo que al futbolista le apetece. Sabíamos lo que queríamos como en el caso de Florian, pero en Chipre le ofrecían veinte veces más».

El albaceteño se muestra confiado en que ese ariete llegará y también se pone en la piel de los jugadores que ahora mismo están descartados por el club y que siguen entrenando con la primera plantilla. «A mí me ha pasado y no me trataban bien. Me apartaban y no me dejaban participar. Aquí les hablo como a todos. Entrenan bien y como uno más. De no ser así, sí les habría sacado del grupo. Merecen la pena los dos, pero son decisiones del fútbol».