Se abre la operación salida

La cuenta atrás para el día 31 de enero empieza a acercarse peligrosamente. Se acabarán entonces las posibilidades de intercambiar cromos y de mejorar las plantillas ante la recta final. Al Efesé le quedan varias operaciones por cerrar. En el capítulo de entradas, ya solo se busca un 9. En el club confirman que llegará y que ahora mismo tiene varias opciones, todas ellas nacionales, sobre la mesa.

Está claro que aspiran a un ariete que suponga una garantía de goles. Eso cuesta dinero y ajusta las negociaciones que pueden alargarse hasta el mismo martes. Todo dependerá de los tira y afloja entre las partes. Entre los deseados; están trabajando en dos que son más factibles a día de hoy por posibilidades de salir de sus clubes, pero será previo pago en casi cualquier caso de los pretendidos. En el mercado de invierno todo cambia en unos minutos.

Camino de Guijuelo

El club ha decidido ampliar hasta el próximo 3 de febrero el plazo de venta de entradas del derbi



En lo deportivo, Arturo espera poder devolver el domingo la derrota de la ida al CD Ejido 2012

Otra cosa es el movimiento en la puerta de salida. Ayer Pablo Ortiz se despidió ya del club. Firmó su rescisión y se marcha camino del Guijuelo para probar suerte, algo que no ha tenido en exceso en su periodo en el Cartagena. No pudo aprovechar las pocas opciones de las que dispuso, ante un centro del campo muy competitivo. Hoy debería ser el día clave para la marcha de Hevia o Rico.

La intención de la entidad sigue siendo que Artiles, recién llegado, pueda debutar ante el Ejido. Para ello deben dejar una ficha libre. Ambos jugadores buscan la mejor opción de destino y de momento ninguno de los dos jugadores ha escogido. De no finiquitar esta mañana y si Artiles está recuperado y listo para jugar, uno podría quedarse ya sin la ficha. El club desea alcanzar el acuerdo antes y no tener que tomar ese tipo de decisiones.

Como cada viernes, llega la cita con Monteagudo que lógicamente es el primer interesado en hablar de fútbol y que el partido sea lo más importante hasta el domingo por la noche. El Efesé se mide al CD Ejido 2012, que fue el equipo que empezó a demostrarle al Cartagena que hay que entregarse al máximo para ganar en cualquier campo.

En Santo Domingo tuvieron los albinegros el primer tropiezo. La victoria en Mancha Real les mantuvo en el liderato, empatados a puntos con el Lorca, pero la importancia de la cita del domingo, es enmendar la derrota ante el Córdoba B de hace quince días.

Los jugadores saben lo que se juegan. Tras la sesión de entrenamiento de ayer, de nuevo en Pozo Estrecho, Arturo explicaba las sensaciones que tienen en la actualidad en el vestuario cartagenerista. «La gente está contenta con el equipo porque estamos líderes. Sí es verdad que el año no empezó bien, pero lo hemos reconducido a la senda de la victoria y ahora lo importante es volver a ganar en casa». No obstante, sabe que cualquier equipo puede dar un susto si el Cartagena no hace las cosas bien. «Se ha demostrado que ellos nos supieron ganar sin hacer mucho. La Segunda B es así. Llega el Córdoba B y nos gana. Nosotros vamos a trabajar por los tres puntos, pero no estamos nada confiados. Tenemos ganas de devolverles la derrota».

No existe presión especial por tener al Lorca empatado a puntos y tener que defender el liderato cada semana. «No hay preocupación. Tenemos ganar de seguir en lo más alto que era el objetivo y ahora que lo tenemos queremos no soltarlo. Estoy con confianza. El equipo tiene buena dinámica y yo quiero intentar seguir marcando durante mas jornadas consecutivas».

Más opciones

En otro orden de asuntos, la afluencia de público a las oficinas en estos días pasados para la compra de entradas para el derbi ha seguido sin descanso. Se han vendido más de 3.000 localidades para el encuentro ante el Real Murcia, que tendrá lugar el día 19 de marzo.

A pesar de la buena cifra, el club ha decidido prorrogar durante una semana más la opción de comprar las entradas más baratas hasta el próximo día 3 de febrero. La oficina abrirá la próxima las cinco tardes de la semana para facilitar el horario a los que no han encontrado modo de adquirir su billete para ver al máximo rival en el Cartagonova. Después de esa fecha, la compra será más cara incluso para los abonados. También se mantendrá abierta la campaña de abonos para la segunda vuelta.