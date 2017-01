Artiles precede al ariete

El exterior canario José Artiles, de 23 años, confesó ayer durante su presentación como nuevo jugador del Efesé que «desde que me comentaron la opción de venir ni me lo pensé, ya que el Cartagena es un club bastante grande, que está haciendo las cosas muy bien y que desde la pretemporada, cuando me enfrenté a ellos en San Pedro del Pinatar, vi que era un equipazo. Tengo gente conocida en el vestuario, sé que el clima es muy parecido al de Canarias y el equipo va primero. Todo se juntó para que esta opción fuese la mejor para mí. Lo tuve muy claro desde que hablé con Manolo [Sánchez Breis] y Paco [Belmonte]», comentó el atacante canario que llega cedido por la UD Las Palmas hasta el mes de junio. Es el cuarto refuerzo de los albinegros en este mes de enero y ocupará la ficha que deja libre el ilicitano Óscar Rico.

«Físicamente estoy muy bien, al 100%. La lesión está olvidada, llevo varios meses entrenando al mismo ritmo que mis compañeros en Las Palmas y lo único que necesito es coger el ritmo de partidos y empezar a jugar», dijo. Artiles recordó que «hace dos años estuve aquí en un partido a vida a muerte [con el filial de Las Palmas] y al final el Cartagena se salvó, ha hecho las cosas bien y ahora se encuentra en una posición radicalmente distinta, preparado para ascender. Y lo que quiero es aportar mi granito de arena hasta junio».

La pasada campaña jugó 32 partidos con el Racing. «La de Santander fue mi primera experiencia fuera de casa y me vino muy bien. Jugué bastante y me ha servido de experiencia para este año adaptarme mucho más rápido y hacerlo bien en el Cartagena», apuntó ayer. «Los canarios tenemos fama de peloteros y sí que mis características pueden ser parecidas a las de Cristo Martín. Me gusta encarar, puedo jugar por banda y por dentro y sí que estoy criado en esa escuela canaria en la que nos forman estando siempre en contacto con el balón», señaló el nuevo jugador del Efesé, quien guarda un grato recuerdo de la afición albinegra. «En el partido que vine me quedé impactado de la gran afición que tiene este club y tengo un vídeo incluso de ese día subido a las redes sociales».

Por su parte, Paco Belmonte, dueño del club, indicó que Artiles «tiene que seguir creciendo para volver a su club de origen y jugar en la categoría que le corresponde, que no es la Segunda B. Buscábamos algo diferente a lo que teníamos y ya lo vimos con Isi Ros en Mancha Real y lo vamos a ver pronto con Artiles. Es lo que nos pidió el entrenador».

Mejorar lo que hay

Sobre la caza del delantero centro, avanzó que «hay dos o tres opciones buenas y no estamos empezando ahora a negociar. Al contrario, estamos en el punto de tomar la decisión final. La opción de Florian era la primera y al final el jugador ha decidido irse a Chipre [al AEK Larnaca]. Pero vendrá uno de su nivel. El Cartagena ha estado muy cerca de firmar a Florian. Si finalmente hubiera venido a España, hubiera jugado en el Cartagena, ni en el Cádiz ni en el UCAM. Claro que las expectativas eran y son muy altas. La plantilla es muy buena y tenemos que ir a por incorporaciones muy buenas, porque solo vamos a traer gente que mejore lo que hay. Y eso es difícil», aclaró Belmonte.

«No vamos a firmar por firmar. No se trata de tener un futbolista más, sino de traer lo que realmente quiere el entrenador para competir con Arturo. Igual mañana sale una opción que hoy no está encima de la mesa y es la bomba. El vértigo del día 31 no va con nosotros, pero estamos mirándolo todo y trabajando 24 horas al día». Belmonte comentó que las cinco llegadas y las cinco salidas «no van a afectar en casi nada al presupuesto, más allá de que se nos va ir un chispín por el pequeño esfuerzo que hay que hacer con el tema del delantero centro».

El dueño del Cartagena pidió «respeto» para su equipo. «Esta semana, por momentos, tuve la sensación de que por perder con el Córdoba B ya éramos decimosegundos y que no íbamos ni siquiera a jugar el 'playoff'. Hemos ganado siete partidos a domicilio y es una burrada. Hay que tener respeto a la plantilla y al cuerpo técnico», subrayó.