Un test exigente tras una semana movida

No está el horno para bollos y lo saben los futbolistas y técnicos del Cartagena. La semana ha sido dura, probablemente la más complicada de lo que llevamos de temporada. Primero, porque la inesperada derrota ante el Córdoba B (1-2) molestó mucho a los más de 6.000 espectadores que el pasado domingo acudieron al Cartagonova a tragarse un partido infumable. El inicio de año ha sido muy malo (un punto de seis posibles) y los malos presagios de diciembre, cuando los resultados (siete de nueve) estuvieron muy por encima del juego, se han confirmado en esta primera quincena de enero. Y, en segundo lugar, la catarata de movimientos en la plantilla durante los últimos días (entradas de Llorente, Juan Antonio Ros y Artiles y salidas de Chus Hevia, Óscar Rico y Ortiz) ha enrarecido el ambiente, tanto dentro como fuera del vestuario albinegro. Ha sido una semana tan movida como extraña.

JORNADA 22 17.30 horas. Arias Madrid (Ceuta). Juan Arsenal. Barrio (ps), Ramón, Manuel Jesús, Corral, Gassama, Pedrito y Sergio Paredes. Alberto Monteagudo Marcos (ps), Ceballos, Sergio Jiménez, Juan Antonio Ros, Llorente, Sergio García y Teddy

Por si fuera poco, el miércoles apareció la nieve, que no se veía por Cartagena desde hace 78 años. Eso sí que fue una rareza. Y el equipo no pudo entrenarse el jueves, día en el que los hombres de Alberto Monteagudo cambiaron el balón de fútbol por el de baloncesto, ya que tuvieron que quedarse a resguardo, bajo el techo del pabellón de Los Dolores. Viernes y sábado la lluvia acompañó a la plantilla del Efesé en sus sesiones de preparación para el encuentro de esta tarde, todas realizadas en el césped artificial de Nueva Cartagena.

Y es que lo de esta tarde en el Polideportivo La Juventud de Mancha Real, un pueblo de 11.000 habitantes situado en la provincia de Jaén, es una trampa en toda regla. Allí le espera al Cartagena un campo muy incómodo, bastante pequeño, de césped sintético y con los aficionados encima del terreno de juego. El Mancha Real, un recién ascendido que vive un auténtico sueño en la primera aventura de su historia en Segunda B, es de esos equipos que pega bocados delante de su público y que ya ha dado sustos importantes a equipos ilustres del grupo. En La Juventud perdió el Real Murcia en una mañana aciaga de noviembre (3-1). Y en su último partido en casa, en la primera jornada de este año 2017, los jienenses se impusieron con solvencia al filial del Granada (1-0).

Óscar Rico, Chus Hevia y Pablo Ortiz, que se marcharán del club en los próximos días, no han entrado en la lista



El Mancha Real es el equipo más goleado del grupo y también uno de los que más tantos marca. Suma 31, los mismos que el Efesé

No obstante, los de Juan Arsenal también han firmado partidos horrorosos en su campo, donde por ejemplo cayeron goleados ante el Villanovense (1-5) y contra la Balompédica Linense (1-3). Es un equipo irregular, capaz de lo mejor y de lo peor. Encaja muchos tantos. Con 35, es el que más recibe del grupo, junto al colista Atlético Sanluqueño. Pero también hace muchos goles. Suma 31, los mismos que el Cartagena. 22 de ellos los han anotado entre dos futbolistas, el medio Airam Benito (12) y el mediapunta Elady (10).

Dos refuerzos, al 'once'

Este último ya no jugará hoy ante el Cartagena, debido a que esta semana se ha cerrado su fichaje por el Real Murcia y estará ya en Lorca con su nuevo equipo. El Mancha Real ha hecho caja con su 'jugador franquicia' y ha ingresado 12.000 euros en concepto de traspaso. La plaza de Elady en el equipo titular será para Juanpe, un mediapunta cedido por el Cádiz. También será titular esta tarde otro recién llegado al Mancha Real. Se trata del delantero Álvaro Fernández, natural de Málaga y que ha llegado al equipo jienense procedente del Socuéllamos. Los otros refuerzos invernales del conjunto que entrena Juan Arsenal son Gassama Saihou, ex de La Hoya Lorca que hoy estará en el banquillo, e Israel Jerez, que militaba hasta el jueves en La Roda y que no ha entrado en la convocatoria para el encuentro de esta tarde ante el Cartagena. El trivote del centro del campo, con Cervera, Airam y Jonathan Rivera, es lo más destacado de un Mancha Real que tiene un colchón de seis puntos sobre la zona de descenso a Tercera.

«Ellos son un equipo que juega bien, que pone mucha intensidad y actitud en todos sus partidos y que se adapta de maravilla a un campo especial. Es un campo en el que siempre pasan cosas y hay goles, porque se pasa de una portería a otra con rapidez. Acumulan mucha gente en el área y es un campo en el que hay que estar muy pendiente durante los 90 minutos», contó el viernes Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena, quien no está «nada preocupado» de mantener o no el liderato.

Buscando la reacción

«A veces, es mejor ponerte de líder más tarde, porque si coges el primer puesto demasiado pronto te miran más y al final en todos los campos te esperan con la escopeta cargada. No me fijo en si viene el Lorca o el Marbella por detrás. Y no miro si unos hacen más puntos que otros. Lo que sí me preocupa es que mi equipo dé su mejor versión, que vuelva a hacer un buen partido fuera de casa y que después de una derrota en nuestro campo que no esperábamos seamos capaces de reaccionar y sumemos los tres puntos en Mancha Real», añadió el preparador albaceteño.

Habrá varios cambios en la alineación. Dos de ellos caen por su propio peso, ya que Óscar Rico y Chus Hevia, titulares la semana pasada contra el Córdoba B, han sido 'cortados' durante la semana por Paco Belmonte, dueño del club, van a salir del Cartagena y, como es lógico, ni siquiera han entrado en la convocatoria. Juanlu Hens entrará por Hevia, mientras que Isi Ros, que fue el más destacado el último domingo pese a disputar solo los 12 últimos minutos del partido, tiene muchas opciones de entrar por vez primera en el 'once' de Monteagudo.

Tampoco ha ido a Mancha Real el medio jienense Pablo Ortiz, quien también se irá del Cartagena durante esta semana que entra. Con Juan Antonio Ros y Llorente en el equipo (ambos estarán hoy en el banquillo), Ortiz se ha quedado sin sitio. En la medular también podría haber variaciones, ya que Gonzalo Verdú podría ocupar el puesto de pivote por delante de la defensa. En el lateral derecho, Ceballos dejará su sitio a Óscar Ramírez, sancionado el pasado fin de semana.