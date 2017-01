Monteagudo: «Ceballos es un ejemplo»

El Efesé quiere mantener el liderato y más ahora que se ha estrechado el margen con respecto al Lorca, segundo clasificado. La importancia de los tres puntos que habrá en juego ante el Córdoba B es mayor a la de otros partidos y más teniendo en cuenta que los albinegros jugarán en su casa.

Para tan importante encuentro, el técnico del FC Cartagena recupera a Arturo que ya ha cumplido su partido de sanción. Por contra, será Óscar Ramírez el que se pierda el choque por ese mismo motivo. Además, durante la semana ha habido contratiempos que ya parecen solucionados. «Michel Zabaco ha tenido problemas en la parte alta del cuadriceps y estaba preocupado al principio de la semana, pero ya está bien. Moisés tenía problemas en un dedo porque lo pisaron y Juanlu también ha superado sus molestias», explicaba en la sala de prensa.

El entrenador albinegro insiste en que sus jugadores siempre han tenido la misma implicación y no es algo que se produzca por estar el mercado abierto y porque puedan llegar refuerzos. «Mis jugadores siempre han estado a disposición. Aquí la gente no se borra. Quieren estar y hacen todo lo posible por estar. Vamos a ver si nos damos una alegría esta semana y recuperamos la sensación de fútbol y los resultados, porque llevamos dos empates en casa».

De nuevo titular

Entre los que van a estar para medirse al filial cordobesista destaca la presencia en el once del capitán. Óscar Ramírez ha dejado en el banco a un Ceballos del que su míster no tiene más que buenas palabras. «Es un ejemplo de trabajo, de capitán, de sumar. Le leí decir que ha aprendido a pensar en el colectivo y eso no es fácil tengas la edad que tengas. Es el objetivo del entrenador que piensen así. Si Ceballos tiene que jugar mañana y somos séptimos será peor que si somos primeros. Va a estar más a gusto en el equipo. Salió en su momento, pero conmigo ha jugado mucho y vuelve a su situación natural que es estar dentro del campo», advierte Monteagudo.

Centrado ya en el encuentro, avisa que la gente no se fije tanto en la posición que ocupa el Córdoba B en la tabla clasificatoria, como en la calidad de sus jugadores. «Va a ser difícil. Tiene cinco o seis jugadores que han jugado en Segunda, aunque ahora mires y les veas abajo. Traoré jugó en Segunda la semana pasada, aunque fueran 20 minutos. Quiles es un buen delantero, que nos hizo un golazo de cabeza allí y Ortega es un pivote que la juega bien. Tiene jugadores a tener en cuenta y si no estamos al 100% tendremos problemas. Ya sabemos que el Cartagena depende mucho del Cartagena. Si nosotros damos el rendimiento que tenemos que dar y estamos a un buen nivel, lo normal es que en casa tengamos opciones reales de poder ganar. Si damos menos se llevarán puntos como se han llevado otros equipos en las últimas semanas».

No perdona el que se escapen puntos en casa y ante la afición, porque es en casa donde se consiguen los objetivos. También sabe que la superficie tampoco le viene mal a su rival. «Están acostumbrados a jugar en campo grande y juegan bien el balón. El entrenador del primer equipo era su entrenador y se ha llevado a gente. Creo que va a ser un partido vistoso y me gustaría que lo manejáramos nosotros como nos interesa. No me gustaría que fuera un partido de ida y vuelta, porque con un equipo joven como el Córdoba B podríamos tener problemas. Yo confío mucho en lo que somos y en casa donde siempre hemos sido mejores y debemos recuperar esa sensación de equipo solvente y ganar. Eso nos haría ver las cosas como las estamos viendo, pero con la sensación de que en el Cartagonova vamos a hacer una segunda vuelta muy buena».

Los goles de Chus Hevia en el amistoso deben animar al asturiano, aunque también regresa a la lista Arturo. Sobre los hombres que tienen la responsabilidad del gol también se pronunciaba ayer el responsable deportivo del Efesé. «Ya sabéis como son los delanteros. Puedes pasar de tener un delantero que marcó 20 goles el año pasado y este año hace uno o al revés. Es verdad que nuestros delanteros hacen un trabajo, que los jugadores de segunda línea aprovechan. Lo que pasa es que yo se lo he dicho a ellos y es que un equipo líder que ha hecho cuarenta puntos nuestros delanteros deben llevar más goles. Eso es independiente al trabajo que hacen. Lo saben y seguro que dan la vuelta a la situación y en este segundo tramo tienen más protagonismo y nos dan puntos que supondrán mantenernos primeros y poder ampliar distancias con los perseguidores».

Los aficionados

Como cada semana que el equipo juega en casa, el albaceteño tiene muy claro que hay que dar una alegría a los aficionados. «Ellos han dado el paso de venir y somos el primer equipo en la categoría en gente que viene al campo. Quiero que nos ayuden hasta el minuto 93 porque nos hace falta, porque yo no entiendo seguir al nivel que está el equipo sin ellos. Creo que somos buenos en casa, porque ellos aprietan al rival y necesitamos que el aficionado sepa que tenemos un partido difícil y que les necesitamos en casa todos los domingos. El hecho de habernos puesto primeros muy pronto no significa que nos presionemos y que esto sea un caos si algún día somos segundos. Todos habríamos firmado ser primeros, yo también. Hay que intentar mantenerlo entre todos y con el aspecto crítico más positivo para disfrutar de lo que tenemos hoy en día», comentaba el míster albinegro.

Alberto Monteagudo no es de enfadarse, pero prefiere no tener que pronunciarse sobre los posibles fichajes invernales en la previa de un partido importante como el de mañana. El Córdoba B y las claves para intentar quedarse con los tres puntos en casa son su única preocupación. Es una postura práctica, ya que no habrá caras nuevas en el encuentro, salvo la de Isi Ros que ya tuvo sus minutos la pasada semana y marcaba en el amistoso del jueves en La Manga Club.

El manchego prefiere centrarse en los efectivos con los que cuenta en la actualidad y que le han llevado hasta la primera posición. «No me gusta hablar de refuerzos cuando tenemos un partido ya y no va a venir nadie nuevo a jugarlo y cuando los buenos los tenemos en casa. Somos primeros, tras una primera vuelta espectacular de cuarenta puntos. Para mí son los mejores. A partir de ahí, si se puede mejorar el equipo el club lo va a intentar y a partir del lunes lo miraremos, pero los que tenemos son los que nos tienen que hacer buenos. Están viendo cosas en posiciones para ser mejores que no significa que luego lo seas. Son personas y el estado anímico influye, pero lo que hagamos lo haremos con la intención de mejorar el equipo si se puede».

El manchego tiene a prueba al ghanés Quaye. Su veredicto es bueno. «Vamos a ver qué se decide porque es un chico joven. Es un buen pivote, que ya jugó en Primera con Pochettino. Poco pero jugó. Es joven y creemos que puede ser interesante de cara al futuro. Vamos a ver la decisión, porque partidos no hemos visto más que el rato de La Manga, pero las sensaciones son muy buenas con el jugador».