Fernando Llorente llega a un acuerdo con el Efesé

El Cartagena está trabajando en cerrar pronto su segundo fichaje invernal y está muy próximo. Ya hay acuerdo con el futbolista y el lunes será realidad. Belmonte ha encontrado en el mercado una posibilidad que no existía cuando se fijó en César Remón y que le ha convencido para ocupar la plaza que dejó Fernando al marcharse a Filipinas. Con el mismo nombre, pero de apellido Llorente, el ex del Villarreal daría un nuevo prefil al centro del campo. No se trata tanto de un pivote como de un centrocampista de calidad, aunque también puede jugar algo más atrás e incluso en la banda derecha aunque de forma más ocasional.

A sus veintiséis años, el futbolista segoviano ha estado jugando como otros tantos españoles en la Liga de Rumanía. Criado en la cantera del Atlético de Madrid (hasta la etapa juvenil) se marchó al Villarreal empezando a destacar y jugando en Segunda División, aunque el filial terminó descendiendo y él saliendo al Sabadell, que también jugaba en la categoría de Plata. Su buena progresión la cortó una operación del quinto metatarsiano que le tuvo tres meses en el dique seco y le impidió encontrar equipo.

Tras recuperarse y formar parte del equipo AFE, donde coincidió con el exmadridista Valdo entre otros, se marchó al Burgos y de allí a la competición rumana para enrolarse en las filas del ACS Poli Timisoara, equipo al que fue con su compañero Javi Hernández. El pasado verano se marchó al CFosBelenenses y tras una corta estancia en Portugal, con Julio Velázquez, regresó al club rumano. Cuando el técnico, ahora en el Alcorcón, dejó Portugal también salió el futbolista que había coincidido con él en Villarreal y que volvió a Rumanía. Ha jugado trece partidos de Liga y ha participado en la Copa y en la Copa de la Liga rumana.

El lunes rescindirá su contrato con el club rumano.