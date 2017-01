El Efesé vende más camisetas que nunca

Lo albinegro vuelve a estar de moda. El liderato, los más de 6.600 abonados, la reestructuración económica del club y la mejoría en lo social e institucional del FC Cartagena han traído de la mano la recuperación también en el apartado de ingresos atípicos, especialmente por venta de camisetas oficiales y, en menor medida, por venta del resto de artículos de merchandising que el club tiene en su tienda oficial, situada en los bajos del Cartagonova. En los cuatro primeros meses de la temporada actual, el Efesé ha vendido un total de 966 camisetas, de las que 777 fueron albinegras (primera equipación) y 189 verdes (segunda), según datos facilitados a este periódico por la propia entidad blanquinegra.

VENTA DE EQUIPACIONES 777 1ª equipaciones vendidas esta temporada. 209 en toda la Liga 2015-16. 189 2ª equipaciones vendidas esta temporada. 112 en toda la Liga 2015-16.

Son 645 camisetas más de las que se vendieron durante toda la temporada pasada, entre septiembre y junio, lo que da una idea de la mejora experimentada en este capítulo en los últimos meses. En el curso anterior, el club despachó 209 camisetas albinegras y 112 de las de color rojo Cartagena, con la cruz blanca que recrea la bandera de la provincia marítima en la parte frontal. En esta Liga, de momento, las ventas casi se han cuatriplicado en lo que se refiere a la camiseta albinegra y han mejorado claramente en la segunda, que ahora es verde y tipo polo. Se han vendido 77 más. Lógicamente, como entre enero y junio se seguirán vendiendo prendas oficiales en la tienda del club, la difrencia (a favor) entre los ingresos de esta temporada y de la pasada irá aumentando.

En Segunda B, el club jamás había vendido tantas camisetas como en estos primeros cuatro meses de campeonato. Y, a excepción del ejercicio 2009-10, en Segunda A tampoco se llegó nunca a estas cifras. En toda la temporada 2010-11 se vendieron 800 camisetas en la tienda del club, más otras 500 en otros puntos de venta, como El Corte Inglés, Collados ó Decathlon. En estos lugares ahora ya no se puede encontrar una ropa que solo se puede comprar en la tienda del club, ubicada junto a las oficinas de la entidad en el estadio Cartagonova. En el siguiente ejercicio, el 2011-12 del descenso, no se llegó a las mil prendas despachadas sumando todos los puntos de venta. Y en los siguientes años, ya en Segunda B, las cifras se fueron desplomando hasta tocar suelo en la campaña 2014-15, la del 'casi descenso' a Tercera División. Ni siquiera la apertura de una tienda en la calle del Carmen, primero, y en Espacio Mediterráneo, después, cambiaron esa tendencia a la baja.

A seis meses de cerrar el ejercicio, el club ya ha vendido 645 prendas más que la pasada Liga

El incremento en esta Navidad con respecto a la pasada ha sido del 47%, con colas en la víspera del Día de Reyes

6.000 tras el ascenso

Solo hay un precedente mejor en toda la historia del fútbol local, el de la campaña 2009-10. Hace siete años, con la fiebre del ascenso de Alcoy y el enorme éxito del equipo entrenado por Juan Ignacio Martínez en el debut en Segunda, se vendieron unas 6.000 camisetas del Efesé. De ellas, 2.000 salieron de la tienda oficial del club y otras 4.000 de diferentes tiendas de la ciudad, tanto autorizadas como no autorizadas. Y es que muchos empresarios aprovecharon los problemas que hubo entre el club y la empresa Mobel, que entonces suministraba el material deportivo al Efesé, para hacer su particular 'agosto' futbolístico. Además de la camiseta oficial, se vendieron un montón de productos no oficiales relacionados con la 'Efesemanía', un movimiento surgido tras el ascenso en El Collao. Si ahora se venden siete camisetas al día, en 2010 la media se situó en veinte al día. En 2011, eran cinco. Y en 2012 y 2013, tres.

Regresando al presente, la buena acogida de las camisetas oficiales del Efesé entre septiembre y diciembre de 2016 se extiende también a otros productos oficiales, tales como bufandas, equipaciones de niño y chándales. De estos últimos se han vendido 273 en un solo mes, a un ritmo de siete chándales por jornada. En este sentido, los dirigentes del club albinegro están muy satisfechos de cómo ha ido esta recién terminada campaña de Navidad.

Ha sido mucho más fructífera que la del pasado año. Las ventas en la Navidad de 2015 ya fueron un 89% mejor que en la de 2014. Y en este 2016 los ingresos en la tienda han sido un 136% superiores a los de hace dos Navidades. Es decir, se han quintuplicado, con colas incluso para llevarse camisetas y entradas para el derbi ante el Murcia los días 3, 4 y 5 de enero. No obstante, el mejor día de venta fue el 18 de noviembre (Black Friday), el de los descuentos del 25% en todos los productos. El 19% de las ventas de la campaña navideña se hizo en esa jornada.