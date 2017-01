Vuelta a empezar en Linarejos

Vuelve a rodar la pelota después de tres semanas que se han hecho demasiado largas. Para el Cartagena, la vuelta al tajo llega en el incómodo campo de Linarejos, donde el equipo local le hace un roto en diez minutos a cualquier visitante que se despiste un momento. Ya lo ha demostrado el Linares en varias ocasiones en la primera vuelta que se esfumó en diciembre. Con el fin de mes. Con el fin de año. Antes de irse de vacaciones, el equipo jienense le metió tres al San Fernando casi sin despeinarse. Y el San Fernando -no lo olvidemos- es uno de los mejores visitantes del grupo. Cuidado.

JORNADA 20 17.00 horas. Fernández Fernández (extremeño). Miguel Rivera. Cristian (ps), Mario, Álvaro Vega, Fermín, Lara, Joselu y David Gámiz. Alberto Monteagudo. Marcos (ps), Gonzalo, Ceballos, Ortiz, Teddy, Isi Ros y Sergio García.

Continuar por el mismo camino. Olvidar los cantos de sirena del siempre apetitoso pero casi nunca exitoso mercado de invierno y seguir sumando der tres en tres. Ese es el objetivo del líder, un FC Cartagena que hoy vuelve a la competición en el complicado campo de Linarejos, que «no es grande, pero tampoco es pequeño», dijo este jueves, Alberto Monteagudo, un tipo que nunca las tiene todas consigo y que no quiere repetir disgustos como los de El Ejido y Jaén. Entonces, el exceso de confianza penalizó mucho al Cartagena. Lo que no recordó el técnico del Efesé es que el de Linarejos es un estadio en el que casi nunca gana el Efesé y en el que los rivales sufren una barbaridad, antes, ahora y seguramente después. La gente está encima de los jugadores, la grada aprieta y nunca se puede relajar uno. Si a eso le sumamos que en el banquillo del equipo local está Miguel Rivera, uno de los entrenadores de este país que mejor conoce el grupo IV de Segunda B, nos encontramos con que el líder tendrá que tener mucho cuidado esta tarde si no quiere llevarse un revolcón.

Parece que ha pasado un mundo desde aquella tarde de Huelva en la que Cristo Martín marcó un gol de oro que le dio tres puntos valiosísimos al Cartagena. Sirvieron para llegar a 40 y pasar las mejores Navidades albinegras del último lustro. El fútbol ha parado, pero el club no lo ha hecho. Promociones varias, entradas para el derbi de marzo ya a la venta, campaña de abonados en marcha, presentación de Isi Ros, salidas de Quintana y Fernando, negociación abierta con el ariete francés Florian y una serie de gestiones encaminadas a mejorar una plantilla que ha demostrado su alto nivel en los primeros 19 partidos. Todo eso ha pasado. Colas para comprar camisetas y sudaderas. Gente 'enganchada' al Efesé por Navidad, una época en la que es casi imposible estar enganchado al fútbol en este país en el que la pelota no rueda cuando llega la época de los villancicos y los polvorones. Tiene mérito, por tanto, lo que hemos visto en el Cartagonova durante estos últimos 20 días. Todo eso ha sucedido en estas tres semanas que han transcurrido desde el triunfo en el Nuevo Colombino hasta el viaje de ayer a Linares. Son muchas cosas.

Sergio Jiménez entrará por Gonzalo en el medio y será la única novedad con respecto al último partido



El juvenil Teddy, de 16 años, ha entrado en una lista en la que también está el recién llegado Isi Ros

El mismo patrón

No obstante, lo que tiene que seguir sucediendo es lo que ocurrió en el terreno de juego en la primera vuelta, en la que el Efesé ganó, ganó y volvió a ganar. Monteagudo, uno de esos entrenadores que no se vuelve loco con las derrotas ni mucho menos con las victorias, no va a modificar su patrón de juego y, por supuesto, la alineación que hoy presente en Linares será casi idéntica a la que sacó en el partido previo a las vacaciones. El único cambio que se atisba es el de Sergio Jiménez, que no viajó a Huelva por estar sancionado, por Gonzalo Verdú en el puesto de medio de contención.

Los demás serán los mismos que superaron al Recreativo en la jornada anterior. La sanción de Arturo y la marcha de Fernando al Ceres Negros de Filipinas allanan el camino para que Chus Hevia repita como delantero centro. Es cierto que el asturiano lleva muchas semanas sin marcar y está anclado en los dos tantos, pero Monteagudo valora mucho el trabajo que ha hecho en sus últimas apariciones como titular, ambas a domicilio, en Jumilla y en Huelva. Por detrás de él volverá a estar Juanlu Hens, quien en el Nuevo Colombino ya evidenció claros síntomas de recuperación.

Óscar Rico, titular

En los costados repetirán el enrachado Cristo Martín y Óscar Rico, uno de los que está en las quinielas como candidato a salir del club si llegan dos o tres refuerzos mayores de 23 años durante este mes de enero. No obstante, Monteagudo cree en el ilicitano, le sigue dando oportunidades y si las aprovecha lo más normal es que siga en el Efesé hasta junio. Si finalmente la negociación con Florian llega a buen puerto y Óscar Rico recupera su mejor nivel, podríamos volver a ver esa sociedad que tan estupendamente funcionó en el Cartagena de la temporada 2012-13. Muchos de los 19 goles que hizo Florian tuvieron como asistente a Óscar Rico.

El recién llegado Isi Ros estará en el banquillo y podría debutar. «Ha estado entrenando con el UCAM y jugando con el filial. Está perfectamente y podemos contar con él», avanzó el jueves Monteagudo. «Yo estoy deseando jugar y aportar muchas cosas al colectivo», añadió el mediapunta torreño. No obstante, la gran novedad en la lista es el juvenil Teddy, extremo zurdo de 16 años que viaja para completar la lista de 18. Es un chico británico que vive con sus padres en La Aparecida. Estuvo en las categorías inferiores del Villarreal, pero regresó a casa para jugar en el Ranero. Este verano lo ató el Cartagena para jugar en su juvenil de Liga Nacional. Él y Renato son dos de las grandes esperanzas del club en materia de cantera.

En cuanto al rival, todo se centra en la figura de Víctor Curto, que ha marcado el 43% de los goles del Linares en la primera vuelta (10 de 23) y tiene una buena oferta del Real Murcia. Se quiere marchar y el club azulillo pide 50.000 euros por el traspaso. El Murcia no los va a pagar y el delantero está «triste y preocupado», según su entrenador. Rivera, no obstante, le ha pedido que juegue hoy y lo dé todo. Canillas y Guilló, intrascendentes en la primera vuelta, han dejado el club durante las Navidades.