Alberto Monteagudo devuelve la atención al césped ante el inicio de la segunda vuelta

El FC Cartagena se marcha después de comer a tierras andaluzas. Mañana, casi por sorpresa, comienza la segunda vuelta de un campeonato al que le quedan muchas cosas por decir. Tras dos fines de semana sin fútbol, el Efesé vuelve a competir aunque la atención estos días ha estado en el mercado de fichajes. Es hora de volver a bajar el foco al césped y más concretamente al de Linarejos.

El ideal para poner las cosas en orden es Alberto Monteagudo. El manchego sabe de las dificultades del rival y que nunca es sencillo la vuelta a la competición, aunque ha visto con muchas ganas a sus futbolistas en estas jornadas. Pasar las fiestas con las familias les ha hecho cargar las pilas para afrontar la parte más dura y bonita de la Liga en este Grupo IV.

El manchego prefiere dejar al margen las gestiones que la directiva está haciendo en relación a los fichajes y pensar en los tres puntos que mañana habrá en juego. Eso sí, consideraba, sin verle entrenar, que Isi podría viajar. Hoy dará la lista. «Yo creo que está. Ha entrenado con un Segunda y ha jugado en el filial. Tiene ritmo y ganas y vamos muy justos a Linares».

No pierde ni un segundo en hablar de futuribles o de quienes no quieren venir al Efesé, porque tiene claro quienes son los importantes. «Yo tengo claro quienes nos han hecho buenos hasta el día de hoy, antes de empezar la segunda vuelta. Evidentemente es a lo que le doy importancia. Estoy súper contento con ellos, porque nos han hecho terminar la primera vuelta primeros y eso hay que agradecérselo».

Eso sí, el mercado ha quitado dos hombres al Efesé. Fernando y Quintana se marcharon y ahora tiene menos volumen de jugadores. La única baja segura para el choque de Linares es Arturo, con cinco cartulinas amarillas.

Además, el albaceteño asegura que la suerte de sus jugadores no está echada. «Yo solo pienso en Linares. No voy a dar nombres, pero imagina que ciertos jugadores hacen un gran partido allí y el lunes le dices que se vayan. Solo quiero pensar en los nuestros y luego plantearse que haya opciones apetecibles y qué se hace. Ellos saben que el objetivos es Linares. Que lo que queremos es empezar bien, en un campo súper difícil y que todo cambia en un día. Un punta puede venir o no, porque tenemos a Chus, Sergio García y a Arturo, que todos le queríamos en verano. Está claro que cuantas más opciones tengas mucho mejor y que son al final los delanteros los que marcan diferencia en la parte importante de la temporada. Primero quiero que los míos funcionen y luego ver qué pasa».

Hoy tendrá lugar el último entrenamiento, que será en el estadio municipal Cartagonova, pero en las sesiones tras el regreso de las vacaciones, el míster ha visto bien a los jugadores. «Bien. Están bien. El objetivo, mirando lejos que sabéis que no me gusta, es repetir lo que hemos hecho y ojalá sean otros cuarenta puntos como en la primera vuelta. Les veo muy motivados, con muchas ganas. Saben que es esencial empezar bien. La Liga la empezamos ganado al Linares, después en Córdoba y en casa ante el Mancha Real y ojalá repitamos esa serie en este segundo tramo. Hay muchas ganas y mucha competencia sana que hace que el grupo esté bien y que todo el mundo quiera jugar», advierte el técnico que será quien escoja el primer once del nuevo año y del segundo periodo del curso.

La línea defensiva

Una de las posiciones que más disputada está es la de los centrales. Gonzalo estuvo sustituyendo a Sergio en el centro y Zabaco y Moisés se hicieron inseparables, hasta que el segundo cumplió ciclo. Es una dura pelea en la que los tres merecen jugar. «Por nivel deberíamos jugar con los tres. Gonzalo ha jugado mucho, Moisés todo y Zabaco, desde que entró muy bien. La línea defensiva terminó muy bien la primera parte del campeonato y fue el sustento y la medida. Cuando ellos están bien, el equipo está bien y habrá que plantear una seria defensa ante un rival complicado y en un campo extraño, que no es pequeño pero tampoco grande. Un rival que en su campo complica a los rivales y que presiona mucho en el centro del campo. Con Curto que lo hace bien si está y un delantero que se tira a la banda y genera peligro».

Monteagudo cree que los suyos llegan en un buen momento a la cita, aunque les ha notado algo cansados por la intensidad de trabajo de la semana. «Siempre descansamos y ha sido martes, miércoles y jueves seguido. Les he visto algo cansados, pero está bien y con ganas. Ojalá y no pase nada en el último entrenamiento de la semana».

Sobre el rival, Monteagudo volvía destacar los once goles de Curto, que ha sido el protagonista de la semana. De momento su salida de Linares no se ha producido y parece extraño que salga del club antes de mañana. Otra cosa, es qué mentalidad tendrá el veterano jugador.

El entrenador albinegro sabe que hay más peligros en Linarejos. «Tienen un banda importante como Corpas, es un equipo que sabe perfectamente cómo sacarle partido a su campo. Si te pones por detrás en el marcador es muy complicado remontar. El juego a balón parado va a ser fundamental y la clave será adelantarnos y dejar nuestra puerta a cero, que es casi garantía de que podemos ganar», finalizaba.