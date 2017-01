Isi Ros: «Estoy listo para debutar»

El Cartagena buscará convencer a Florian para que termine la temporada marcando goles para el Cartagena y ayudando a conseguir el objetivo firme del ascenso a la División de Plata del fútbol español. Es la intención que ya delataba el encuentro adelantado por 'La Verdad' en su edición de ayer y que mostraba las imágenes del dirigente y el jugador en el recinto de Pinatar Arena, junto a Manolo Sánchez Breis y los representantes del francés.

El presidente del FC Cartagena no hizo ayer más que confirmar la gran intención y la enorme dificultad que supone la operación para que el galo pueda recalar en el Efesé antes del próximo 31 de enero, fecha límite para los fichajes. «Fui a ver fútbol y a arreglar cosas con Fran De Paula y fue él a saludar a Juan Ignacio y allí nos encontramos. Claro que aprovechamos para decirle que tenemos poco dinero, que tiene que poner mucho de su parte y que Cartagena le ama. Le dijimos que el puerto está muy bonito. Unos euros nos ahorramos, pero sigue siendo una opción muy difícil que vamos a intentar madurar».

En lo que se volvió a mostrar contundente es en su elección si baja de categoría. «Sí puedo decir que si juega en Segunda División B será en el Cartagena. A partir de ahí, dejaremos pasar los días para que la fruta vaya cayendo», comunicó Paco Belmonte.

«Celebrar un ascenso con 20 años es algo muy grande y espero repetir este año aquí»



«He conocido a mis compañeros y desde mañana lucharé con ellos por un puesto»

De no poder convencerle, admite tener tres o cuatro delanteros en cartera, que también serían de garantías para el tramo más importante de la temporada, aunque seguirá intentando cerrar el fichaje mientras sea factible. De momento como delantero solo está Arturo, que no irá a Linares por sanción.

También baraja el club varias posibilidades para cubrir la posición que otorgue equilibrio al equipo y que es la prioridad absoluta. Belmonte quiere un pivote y no será finalmente César Remón del UCAM Murcia, aunque será de ese perfil de centrocampista. «El jugador ha decidido de momento quedarse en el UCAM y si sale, aceptará una oferta más cerca de casa y de mayor duración. Le agradezco el interés por la oferta que le hicimos y como he dicho tenemos el mercado peinado y estudiado para encontrar alternativas. Hay más opciones y a partir del lunes iremos cristalizando».

El jugador tenía muchas ofertas, aunque estuvo casi convencido el miércoles por la noche. Ayer se decidió por otras opciones.

También debe decidir el club sobre el jugador que está a prueba. Será la próxima semana cuando haya un veredicto oficial.

Primer refuerzo

Del equipo universitario sí que llegaba ayer el sub 23 Isi Ros (Las Torres de Cotillas, 1995). Tras escoger al Efesé, entre multitud de opciones de destino, se ha convertido en el primer fichaje de este periodo invernal. Firmó y fue presentado, aunque había sido él mismo el que había confirmado su cesión en las redes sociales por exceso de ilusión ante el cambio que puede producirse. No estaba contando con la opción de jugar en Segunda. Estará a las órdenes de Monteagudo hasta final de temporada. Con 21 años, tiene mucho para aportar en el ataque.

Llega listo para jugar y con muchas ilusiones puestas en el proyecto y en poder ascender a Segunda División con los albinegros. «Me he decidido a venir porque es un equipo con aspiraciones de luchar por subir a Segunda A.Es un buen lugar para estar y yo estoy contentísimo de quieran contar conmigo y muy agradecido al UCAM por mandarme aquí . Aquí estoy, dispuesto a todo», explicaba el futbolista que hoy ya entrenará con sus compañeros y con los que competirá por ir en su primera lista.

Recordaba su periodo a prueba en el Cartagena con 17 años, pero afronta una nueva etapa en la que sí ha convencido a los que mandan. «Es un grandísimo equipo. Todo el mundo sabe que es un club importante y yo vengo a luchar por jugar y estoy listo para hacerlo desde el minuto uno. Decide el míster. Estoy para jugar en Linares si el míster lo considera», indicaba el futbolista recién llegado.

Repetir ascenso

Sabe que le queda mucho por crecer y por disfrutar en su carrera, aunque le habría gustado debutar en Segunda División. No contó con el beneplácito del cuerpo técnico. «Los entrenadores eligen y si no contaba conmigo es lo que toca. Al final debuté en la Copa del Rey y me quedo con eso y con el ascenso a Segunda A y haberlo vivido con 20 años. Ahora espero volver a sentirlo con el Cartagena», explicaba el jugador que se inició en la cantera ilicitana y que llamó la atención porque hizo 17 goles en una temporada con el Plus Ultra. Concretamente fue en su último curso allí. Tiene un gran porvenir por delante.

Él mismo se definía en su presentación a petición de los medios de comunicación. «Soy pequeñico y rápido y con desborde. Así soy». Isi Ros puede jugar por las dos bandas y hacerse cargo de la media punta por lo que otorga a Monteagudo varias posibilidades en un mismo futbolista. Es más madera para el ataque albinegro. Sabe que es un equipo con inercia positiva y quiere sumar y aportar al objetivo común. «Todos sabemos que el Cartagena es un equipo que va hacia arriba. Quiero aportar mi granito de arena».

Conoce de etapas anteriores a Miguel Guirao, que ya está a punto de integrarse completamente en el trabajo de grupo. El nuevo jugador tuvo un primer acercamiento al grupo, que estaba entrenando en La Hacienda del Álamo para preparar el choque ante el Linares del domingo, en el inicio de la segunda vuelta de la competición. «Me han presentado a algunos compañeros y mañana empezaré a competir con ellos para ganarme el puesto».

Se le notan las ganas de volver a jugar con regularidad y de seguir creciendo. El año pasado Isi jugó un total de 630 minutos en dieciocho partidos con el UCAM Murcia CF, logrando un gol y consiguiendo el ascenso a Segunda División.