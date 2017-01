El Efesé prioriza la llegada del medio

El mercado de fichajes invernal del fútbol puede ser apasionante y el de este año tiene toda la pinta de traer sorpresas en el seno albinegro. Ante las dudas mostradas hace unos días, el Efesé hará varios movimientos y Paco Belmonte dejó claro ayer que se tomarán tantas decisiones como sean necesarias para que el ascenso de categoría pueda ser una realidad. Por ello trabajan y por ese motivo saldrán futbolistas de una plantilla que ha acumulado cuarenta puntos en la primera vuelta del campeonato.

La sorpresa que todos los aficionados querrían es el regreso de Thierry Florian. Muchos lo ponen en la carta a los Reyes Magos, porque es el exalbinegro una garantía de goles. Seguiría en la línea de regresos que se inició el pasado verano.

Se podría decir que es el gran deseado de este periodo de contrataciones, como en tantos anteriores. Su caché es alto, pero su buen recuerdo del Cartagena es posible que haga sobresalir una posible oferta albinegra ante otras algo más cuantiosas.

DESTACADOS Paco Belmonte Presidente Delantero

«Primero buscaremos el equilibrio, pero claro que nos gusta Florian, como a todos los clubes» Ros

«El tema está caliente y espero que se decida en los próximos días, aunque no está hecho» Plazos

«No vamos a subir las ofertas en quince días. No vamos a volvernos locos con los fichajes» Fernando Exjugador del Efesé En un visto y no visto

«Ha surgido muy rápido. Me da pena, pero era una decisión que tenía que tomar por mi futuro» Destino

«Voy a Primera, pero no es tanto por dinero, sino porque es escaparate para otras ligas» Futuro

«Estoy seguro de que mis compañeros van a conseguir el ascenso por el que peleamos»

Belmonte recordaba ayer que el francés llegó a Moratalla de su mano y que guardan una estrecha relación. «Me encanta Florian. Lo querrían todos los equipos de Segunda B, muchos de Segunda A y tiene ofertas de Primera División de Bélgica. A partir de ahí, tengo una muy buena relación con él en lo personal. ¿Va a fichar por el Cartagena? casi imposible, pero estamos a 3 de enero. De aquí al 31 hay mucho que correr y conocemos muy bien el mercado», explicaba el presidente del FC Cartagena, tras el acto de despedida de Fernando.

Otras necesidades

Precisamente al marcharse el delantero, el club buscará un recambio en las próximas semanas. El murciano aseguró que hay otras posiciones más urgentes por cubrir y que el delantero no vendrá esta semana. «De momento tenemos que ver. Lo de Fernando ha provocado que todos queramos ir demasiado rápido. El mercado está controlado y sabemos las opciones que tenemos y lo que necesitamos. Antes de fichar un delantero queremos equilibrar el equipo por el centro con un pivote y ver cómo se comporta el grupo sin una referencia como Fernando y sin Arturo que no estará en Linares. Luego pensaremos y tomaremos decisiones. Va a ser un mercado por fases, conforme entre el primer fichaje miraremos el resto de posiciones. Al menos un par de movimientos habrá» dijo el responsable del club.

Hay opciones más sencillas y otras más complicadas. Una de las negociaciones ya iniciadas es la de Isi Ros. Puede ser cuestión de horas o días, pero de momento no está cerrada. Eso sí, es optimista al respecto.«El tema de Isi Ros está caliente. Es un jugador que le ha dicho a su club que quiere jugar en el Cartagena y nosotros queremos que venga. Es el UCAM el que tiene que hacer los próximos movimientos. Yo espero que para bien o para mal, el tema quede zanjado en unos días. Soy optimista, porque un futbolista al final juega donde quiere y los clubes somos meras comparsas».

Más dinero

Está claro que el Cartagena, campeón de invierno del Grupo IV, busca futbolistas importantes que tienen muchas novias en este mercado. Belmonte cree que la oferta deportiva del Efesé es suficientemente atractiva para hacer que Ros se decante, pero entiende que el Lorca tiene más dinero. «Me preocupa porque el dinero de Gembao no es el del Cartagena, pero no creo que se vaya a solucionar de ese modo. Isi Ros quiere venir, la UCAM también lo ve con buenos ojos y todo apunta a que debe cerrarse en las próximas horas. Todo apunta a que sí, pero puede ser que no», comentó el murciano.

Otro que es deseado por muchos clubes es César Remón. La prioridad albinegra tiene más complicaciones en la negociación. «César Remón tiene también muchos equipos a los que ir. Su contratación es mas enrevesada porque hay una desvinculación del UCAM por medio». Sin embargo, tampoco esperarán siempre a estos jugadores. El club marca sus propios plazos. «Nosotros tenemos nuestros tiempos y así se lo hemos manifestado. Si ponemos de tope el viernes y no se cierra se pasará a otra opción, porque dentro de quince días no vamos a subir nuestra oferta. Sabemos lo que queremos y nuestros topes, no iremos fuera de nuestro mercado ni nos vamos a volver locos».

Para la entrada de los jugadores, la entidad también deberá dar alguna baja más. Son decisiones que no gustan , pero como empresa las tendrán que tomar sin que tiemble el pulso. «Esto es un club de fútbol. Somos una empresa que el año que viene tiene que estar en la Liga de Fútbol Profesional. Si eso conlleva que salgan cinco, saldrán cinco. Se tomarán decisiones con el objetivo claro de estar el 30 de junio en la LFP, aunque el fútbol no asegura que lo estemos. Las decisiones no serán caprichos. Sabemos que es muy difícil reforzar un equipo que ha hecho cuarenta puntos».

Lo que sí dejó claro es que los jugadores que salgan del FC Cartagena, serán de la zona atacante. «Tenemos muchas opciones en ataque. Si viene Isi Ros tendremos más y cuando se recupere Miguel Guirao más. Entraba dentro de lo previsible la salida de Fernando, porque tanto a él como a Arturo les manifesté que no estaba contento con su rendimiento. Saldrá gente de arriba y que cada uno saque sus conclusiones», decía un Belmonte que intentará cerrar algún fichaje esta misma semana. Lo que sí está claro es que la salida de Fernando es solo la primera de este mes.

Salida dura

Precisamente Belmonte se sentó ayer a despedir a Fernando Rodríguez que se marcha al Ceres Negros de Filipinas por una temporada. El presidente le advirtió al sevillano que esta seguirá siendo su casa mientras él sea presidente . «Confirmamos hoy la despedida de Fernando. Todo ha surgido muy rápido. Él nos pide salir. Hablamos con el míster y surge su salida. Solo tengo que agradecer a Fernando su profesionalidad, su empeño en que las cosas salieran bien. Yo siempre quiero jugadores como Fernando en mi equipo. Siempre quiere estar, aunque no esté bien y siempre quiere apoyar al equipo. La mayor de las suertes para él. Mientras estemos aquí, esta será su casa», expresó.

El delantero sevillano no ha podido, ni querido dejar pasar la opción que le ha surgido a sus 29 años y que ve como una oportunidad para dar el salto a otro fútbol. «Me ha surgido una oportunidad que creo que no podía dejar escapar. Era el momento de hacerlo. Yo creo que ha sido el momento. Me voy triste, porque ha sido una decisión difícil que la directiva y el cuerpo técnico han entendido bien. Les agradezco la ayuda y quiero agradecer a la afición y a los medios y a todos los empleado del club el trato que he tenido».

Lanzaba el de Pilas otros mensaje. «Si he ofendido a alguien o le hecho desilusionarse que sepan que siempre llevaré en el corazón a Cartagena y es duro despedirme de este sitio. Ha sido una decisión muy rápida que cuando dije que me quedaría no tenía. Me marcho a Filipinas, a un equipo que juega la Champions de Asia y es un escaparate muy importante y por eso decido irme».

Sin entrar en detalles, explicó que tampoco es una oferta multimillonaria. «No me gusta hablar de dinero, pero tampoco penséis que es una locura, aunque sí puede abrirme las puertas de otros mercados más potentes económicamente. Allí también están Súper y Adri Gallardo y así será más fácil la adaptación. Solo he firmado de momento un año».

Advierte que no sabe que habría decidido de haber realizado una mejor primera vuelta, pero también confirma que las lesiones le lastraron e impidieron que diera un mejor rendimiento. Desea lo mejor al club. «Dejo un grandísimo vestuario, entre ellos Limones. Me da pena, pero ha sido una decisión que tenía que tomar. No tengo ninguna duda de que mis compañeros conseguirán por lo que tanto hemos peleado Paco y nosotros durante la primera vuelta y que es donde Cartagena se merece estar como mínimo» finalizaba el delantero de Pilas.