Guirao, el sueño del millón de euros

Pudo ser un millón de euros o una postura de esas que toman los clubes cuando se han cansado de dejar que los jóvenes valores de sus canteras se vayan a triunfar lejos. Fuera la cantidad que fuera, Chuti Molina no dejó irse a Guirao al Real Madrid cuando el club blanco se fijó en él siendo un chaval en edad juvenil. Se dijo que le había pedido un millón de euros para dejarle cumplir el que habría sido uno de sus sueños.

Las cosas en la vida pasan siempre por algo y quizás se cumplan otros de sus anhelos. Un gol que valga un ascenso y que pueda ir dedicado al cielo, seguro que le compensaba lo que le ha tocado sufrir con tan solo 20 años a este trabajador futbolista.

Para un madridista confeso no poder ir al Real Madrid fue una decepción, pero Miguel Guirao (Murcia, 1996), actualmente jugador del Cartagena cedido por el Almería, tiene muchas metas por cumplir y la primera es volver a jugar con la camiseta del Efesé. Sueña cada noche con volver a los terrenos de juego y ayudar a sus compañeros, aunque sabe que será difícil hacerse un hueco.

LAS CLAVES La meta marcada es que para la segunda quincena de este mes ya esté trabajando al ritmo del resto de la plantilla Desde que se lesionó en agosto ha adelantado los plazos en una perfecta recuperación de rodilla sin contratiempos El futbolista quiere volver a jugar con la camiseta del Cartagena, en una segunda vuelta en la que lucharán por el ascenso a Segunda

No se conforma con soñar, sino que está trabajando desde que salió de la operación para que ese día llegue allá por el mes de febrero que será cuando tenga el alta médica. Ya entrena con sus compañeros y eso está terminando de animarle. Ha pasado meses muy malos. «Volver a entrenar con los compañeros es la mejor de las noticias, porque han sido meses duros en los que te sientes solo, a pesar de que en todo momento me he sentido cuidado por el míster, por los compañeros y sobre todo por los preparadores físicos y los fisios que han estado preocupándose cada día por mí y no me han dejado venirme abajo», explica Guirao.

El futbolista ha pasado ya las peores etapas. Lesionarse en los primeros minutos del primer amistoso fue duro. El dolor en los primeros días era intenso. La operación y no poder entrenar se le hacían cuesta arriba, hasta que va viendo la luz. Primeros días de carrera e incluso primera subida al monte con Paco, uno de los fisios. «Al principio te ves sin hacer nada. Sientes dolor y te hundes un poco, pero luego poco a poco vas empezando a hacer cosas y llegas al punto en el que estoy. No estoy recuperado, pero ya trabajo con los compañeros y el míster siempre me dice que me ve bien en los rondos. La verdad es que ya queda menos para terminar de olvidar una lesión en la que afortunadamente no ha habido contratiempos y todo va según lo previsto», indica el joven.

Bromeando reconoce que está trabajando más que el futbolista medio. «Entreno en el estadio y por la tarde en el gimnasio. La bici, la natación y el monte también me han ayudado mucho. La verdad es que tengo la suerte de que Paco Rodríguez, Andrés Vidal y Raúl García, así como los preparadores físicos me han ayudado muchísimo. Son amigos, ya como de mi familia, pero sí que estoy trabajando más de lo que se suele trabajar sin lesión». Sus cómplices en estos meses reconocen que ha tenido pocas quejas y muy pocos bajones.

Un gran paciente

De hecho, Paco Rodríguez reconoce, que para su edad, destaca en Miguel lo buen paciente que ha sido. «De las más de quinientas rodillas que habré visto es la mejor. La rodilla ha ido pidiendo más trabajo al ritmo que Miguel ha marcado. Es un placer trabajar con él y sobre todo el ratito de antes de los partidos le ha venido muy bien». Destaca sus salidas al monte, al Roldán (a los cuatro meses de la cirugía) y el pasado 22 de diciembre visita a La Atalaya en sesión nocturna para ir afinando otros recursos. El fisioterapeuta reconoce que son «un matrimonio» y encima de los que pueden durar eternamente.

Durante estos meses su principal punto de apoyo ha sido su familia. Sus hermanas Paloma, que ahora vive en Inglaterra, y Mamen son dos de los pilares de la vida de este amante de los perros. Algún día tendrá uno propio.

Su padre Miguel, que también fue futbolista aunque de categorías inferiores, recuerda que desde pequeñito a Guirao le ha gustado el fútbol. A pesar de que era buen estudiante y se le daban especialmente los números, su obsesión era ser futbolista. «Empezó en la Flota, en nuestro barrio, y luego toda su carrera fue en el Murcia. Tras el disgusto del descenso del Almería llegó al Cartagena, que ya le había querido fichar en el mercado de invierno. La lesión ha sido un palo para él y se ha apoyado en sus hermanas y en mí, pero como padre estoy feliz del trato y del cuidado que le está dando el FC Cartagena en estos momentos tan difíciles para él». La madre de Miguel falleció cuando era muy pequeñito y fue su padre, autónomo de profesión, quien dejaba sus ocupaciones para llevarle a los entrenamientos y a los campeonatos en los que ya despuntaba por la banda jugando, incluso con futbolistas de dos años más. «No pensaba en otra cosa que no fuera el fútbol. Nunca ha sido un niño travieso. Todo lo contrario, era de esos niños tan tímidos que siempre miraba hacia abajo. Menos cuando juega al fútbol, ahí es él y espero que lo podáis ver en Cartagena porque además, al míster le gusta y encaja en la idea de juego de Monteagudo».

Presente y futuro

Han sido muy del Murcia, pero ahora son albinegros. El propio jugador lo reconoce. «Pasé momentos importantes allí, pero ahora estoy centrado en el Cartagena y me da igual lo que hagan los demás. Queda una segunda vuelta apasionante y la clasificación cambiará, pero yo solo apuesto por los míos». Fan de Messi y de perfil parecido a Di María, fue el segundo jugador más joven en debutar con el Murcia en Segunda División. Tenía 16 años y jugó frente al Guadalajara, pero ahora es albinegro y sueña. Sigue soñando, pero en silencio.

De hecho, no quiere hablar de palabras mayores. «Para un ascenso queda mucho. Lo importante es volver en Linares con las pilas cargadas y recuperar la línea de trabajo que han llevado mis compañeros. Tenemos una enorme plantilla, pero tenemos que ir poco a poco superando objetivos pequeños para llegar a la meta marcada. Tenemos un equipazo, pero hay que seguir demostrándolo». Para el día 19, lo previsto es que ya pueda estar a tope con sus compañeros, que también han sido un apoyo. «Sobre todo me he apoyado en Rivero, Sergio García, Quintana, Marcos, Chus y Michel pero todos en general». Estuvo viendo al equipo en Murcia o Jumilla, pero está loco por participar. Sueña con devolver el apoyo jugando.