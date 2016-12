El Cartagena toma ventaja en la lucha por Remón e Isi Ros

Aunque los jugadores que militan en los equipos murcianos de Segunda y Segunda B andan de vacaciones hasta mediados de esta semana, los directores deportivos se están comiendo el turrón junto a sus familias al mismo tiempo que no pierden de vista sus teléfonos móviles. Los días previos a que se abra el mercado de invierno son claves para tomar posiciones respecto a los jugadores que pueden cambiar de equipo en las próximas jornadas.

Es el caso del Cartagena de Paco Belmonte, que está muy bien posicionado en la puja por incorporar a César Remón, centrocampista del UCAM, y por delante de los demás para hacerse con los servicios de Isi Ros, un jugador joven que milita en el cuadro universitario y por el que se han interesado, además del Efesé, el Jumilla y el Hércules. Belmonte tiene ventaja sobre los demás, pero no tiene atados todavía a los dos. Las relaciones del Cartagena con el UCAM son fluidas y no habrá problemas para que el extremo aterrice en el Cartagonova. Isi Ros, que todavía tiene ficha sub 23, estaba muy cerca de jugar cedido en el Jumilla, pero el club albinegro se ha adelantado y ahora está más cerca de la ciudad portuaria.

El caso de César Remón es algo más complicado. El centrocampista riojano, que ya ha hablado con los dirigentes albinegros de forma directa, tiene claro que quiere jugar en el Cartagena como primera opción, aunque también tiene ofertas importantes del Lorca y, sobre todo, del Hércules. Si sale cedido finalmente Cartagena es su destino casi al cien por cien, aunque Remón, que tiene año y medio más de contrato con el conjunto universitario, quiere rescindir con el UCAM y tener más libertad para poder elegir su destino. Si finalmente obtiene la carta de libertad, el resto de pretendientes pueden aumentar sus ofertas y poner al Cartagena contra las cuerdas.

Monteagudo dice 'no' a Milla

Cabe recordar que Pedro Reverte tenía previsto, antes de la destitución de Salmerón, reestructurar la plantilla al completo. Quería pasar de 25 a 22 fichas, prescindir de siete jugadores de la primera plantilla y fichar solo a cuatro. De momento, han abandonado el club murciano Guichón, que se ha marchado a Uruguay, y Sergio Mora, que se ha ido al Getafe. En la parrilla de salida también está Pere Milla, un delantero que gustaba a Paco Belmonte, pero que se ha encontrado con la oposición de Monteagudo, que no entiende como positivo prescindir de Fernando para apostar por el ex del Logroñés. Mientras tanto el UCAM solo ha fichado a Manolín, jugador que procede del Alcorcón. Jugadores como Cedric están en la agenda azulona.