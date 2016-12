«Se rondarán los 7.000 abonados»

«No hay mejor forma de marcharse a las vacaciones navideñas. Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo». La presidenta de la federación de peñas del Efesé reconoce que el club y por tanto la afición albinegra viven un momento muy dulce y que en las cartas a los Reyes Magos de los cartageneros no faltará la petición de ese soñado ascenso.

No hace tanto de aquellos disgustos que ya nadie quiere recordar. Ahora mismo como explica la propia Loli Martínez poco más se puede pedir. «Ahora mismo lo único que podemos pedir es el ascenso de categoría. No es solo subir. También sería un cambio en los estadios a visitar y sería cumplir con lo que creemos que merece la entidad y también la ciudad de Cartagena. Tenemos todo lo necesario y el equipo está en una buena línea en la que tiene que seguir porque queda toda la segunda vuelta de la competición», explica Martínez.

Aunque es consciente de que queda mucho por delante y que será complicado, no deja de soñar que nuevamente celebrará un ascenso como ya lo hizo con el de Alcoy en el 2009. El último escalón de aquel histórico momento lo vivió en el pabellón central y lo disfrutó en el submarino junto a miles de cartageneros para realizar muchos desplazamientos por los diferentes campos de la Segunda División en los años posteriores.

Desde los grupos de animación albinegros consideran que el mayor apoyo de los aficionados supondrá también allanar el equipo a los de Alberto Monteagudo. Se ha iniciado la venta de los abonos para la segunda vuelta, que el club ha ofertado como regalo navideño. Es difícil hacer previsiones.

Nuevo récord

La cota de abonados que forma la masa social albinegra es la más alta en Segunda División B en el club. Superando los 6.500, quieren nuevas metas. «Yo creo que después de haber logrado un récord histórico para la categoría contando ya con 6.551 abonados, yo creo que los aficionados van a responder. Es difícil saber el tirón que puede tener la iniciativa, pero creo que puede estar cerca de los 7.000. Seguramente la cifra se quede cerca de un número que sería muy importante» , advierte la responsable de los aficionados del Efesé.

Loli Martínez tiene claro que se trata de una gran oportunidad para quienes no sacaron el carnet en el pasado verano. «Solo puedo decirles que el que se lo piense y no decida abonarse se lo va a perder. Tienen la oportunidad de sumarse a un proyecto con un equipo que se va a las vacaciones navideñas con 40 puntos y que además genera buenas noticias en el aspecto económico. Ha cambiado todo tanto en tan poco tiempo, que ya solo se puede pedir que llegue el premio en lo deportivo. Por eso, que no lo duden y se abonen». Los abonos están ya a la venta y al no haber opción de integrarse en las peñas en esta segunda oportunidad, no hay una demanda conocida. Se verá sobre todo de cara al inicio del mes de enero, porque el Cartagena jugará fuera en el retorno de la competición.

El primer reto de los de Alberto Monteagudo será visitar al Linares, noveno clasificado del Grupo IV. Pero además de comprar esos abonos podrán adquirirse también las entradas para el derbi del próximo 19 de marzo ante el Murcia. «El club sabe que el choque ante el Murcia es un partido especial y aunque quede tanto tiempo consideramos que es una gran idea venderlas de forma anticipada. Puede ser un buen regalo navideño y además, va destinado a favorecer a los abonados. Antes del 27 de enero pueden comprar a precio de abonado tantas entradas como quieran y eso es algo de agradecer. Son partidos muy especiales que nadie se quiere perder», asume la presidenta de las peñas del FC Cartagena.