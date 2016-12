Los socios tienen preferencia en el derbi

Pese a las vacaciones de los futbolistas y el parón navideño, la actividad no para en el FC Cartagena. En la mañana de ayer fue presentada en la sala de prensa del Cartagonova la campaña de abonados de cara a la segunda vuelta, con precios que están entre los 40 euros de los fondos bajos y los 90 de la tribuna alta. El que saque su carné en las próximas semanas podrá ver de manera gratuita los encuentros en casa ante Córdoba B, El Ejido, Mérida, Melilla, San Fernando, Jaén, Extremadura, Jumilla y Recreativo, además de garantizarse una rebaja en el precio de la entrada para el derbi ante el Murcia y un importante descuento en las entradas de un hipotético 'playoff' de ascenso.

LAS CAMPAÑAS Abonos para la segunda vuelta: Bajo el lema 'Ahora empieza lo serio', el club vende carnés para los nueve partidos que quedan por jugar en el estadio Cartagonova. Cuestan 40 euros en fondos bajos, 50 en fondos altos, 60 en lateral alto, 70 en tribuna baja y 90 en tribuna alta. Entradas para el derbi: Bajo el lema 'Regala Efesé', se ponen ya a la venta las entradas para el partido ante el Real Murcia del próximo 19 de marzo. Hasta el 27 de enero, los abonados pueden comprar todas las que deseen. Cuestan 10 euros en lateral bajo y fondos altos, 12 en lateral alto y tribuna baja y 15 en tribuna alta. Los precios para los no abonados son de 15, 18 y 22, respectivamente. Los niños pagan 5 euros (abonados) o 10 euros (no abonados). A partir del 28 de enero, los precios suben a 15, 18 y 22 para socios; y a 20, 25 y 30 para no abonados.

Con el lema 'Ahora empieza lo serio' y una imagen del central sevillano Moisés, el club llama a todos sus aficionados que aún no tienen su abono a que se lo saquen y se sumen «a una segunda parte del campeonato que se presenta apasionante y en la que queremos seguir por este camino», dijo el director general de la entidad, Manuel Sánchez Breis. «Tenemos 6.551 abonados y firmaríamos hoy mismo alcanzar los 7.000 con esta segunda fase de la campaña», añadió.

En la presentación también se dieron todos los detalles del derbi ante el Real Murcia, que se jugará el 19 de marzo, a partir de las 18.30 horas. A tres meses de la disputa del encuentro, Paco Belmonte, dueño del club, y Breis lanzaron una campaña llamada 'Regala Efesé' con la que pretenden llenar el estadio en el duelo ante su eterno rival. Así, los abonados del Cartagena podrán comprar todas las entradas para el derbi que deseen al precio de 10 euros en lateral bajo y fondos altos, 12 euros en tribuna baja y lateral alto y 15 euros en tribuna. Esta promoción de venta anticipada acaba el 27 de enero.

Belmonte: «Nuestras relaciones con el Murcia son iguales que con el Sanluqueño o Lo Campano»

Después de esa fecha, las entradas para los abonados de ese Cartagena-Murcia costarán entre 15 y 22 euros. Los no abonados pagarán entre 15 y 22 euros antes del 27 de enero. Y entre 22 y 30 euros a partir del 28 de enero. «Los precios para el día del Murcia son calcados a los del año pasado. Entonces se registró una entrada de 10.500 espectadores y la recaudación fue superior a los 90.000 euros. La novedad ahora es que los socios pueden comprar las que quieran y regalarlas a sus allegados en esta Navidad», apuntó Belmonte.

«Todos los abonados podrán retirar las entradas que quieran al precio de abonado. Es decir, el que sea socio en un fondo, por 10 euros, puede comprar entradas a ese mismo precio para su padre, su madre, su novia, su novio, su hermano o su primo. La gente quiere regalar en estas fechas y nosotros ofrecemos esta opción. El equipo está con la flecha para arriba y esto no para. La gente está volcada con el proyecto y va a responder», pronosticó.

«Queremos llenar el Cartagonova. Poder regalar derbi y poder regalar abonos durante esta Navidad es un gesto hacia nuestros socios, que son los que han apostado siempre por nosotros. Esperamos que durante estas tres o cuatro semanas haya movimiento en nuestras oficinas y que el 19 de marzo el campo esté lleno. Y a ser posible, que esté lleno de cartageneros», añadió Belmonte.

Mil entradas al rival

«Necesitamos a todos los que están viniendo al Cartagonova y esperamos que todo el que aún no haya venido al estadio, se anime a hacerlo», apostilló Breis, quien avanzó que, en principio, se reservan las mil localidades del fondo norte bajo para los aficionados del Real Murcia que ese día quieran acompañar a su equipo en el Cartagonova.

Interrogado sobre la entrada de su exsocio Deseado Flores en el Real Murcia, Belmonte contestó que «las relaciones con el Murcia son iguales que con el Sanluqueño, el Villa de Santa Brígida o Lo Campano». Breis medió para decir que «fuera de bromas, no hay ningún mal rollo con ellos y será un placer ver a Deseado de nuevo por aquí».

También le preguntaron al dueño del Cartagena si teme que Deseado Flores le quite algún fichaje en este mercado de enero. «Para nada», respondió. «El Real Murcia no puede competir ahora mismo con nosotros ni luchar por los jugadores que pretende el Cartagena. Los jugadores quieren ir a la Cultural Leonesa, Racing de Santander, Albacete y Cartagena, los líderes. Es lo normal. Ellos tendrán su mercado estudiado desde hace tiempo y seguro que hacen sus movimientos», dijo.

Sobre los movimientos en su plantilla, Belmonte confesó que «me da que el míster no quiere demasiados cambios. No vamos a cambiar por cambiar. Solo haremos fichajes si el que viene mejora claramente al que se va a marchar». Confirmó que Pablo Ortiz se quiere ir, porque «aquí no tiene minutos y tiene por delante a tres jugadores, Gonzalo, Sergio Jiménez y Rivero, que están rindiendo a un nivel excelente». Y avanzó que «nuestra idea es que Quintana [cedido por el Cádiz] se quede».