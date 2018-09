«Noté un pequeño mareo; me han hecho pruebas y está todo bien»

Corría el minuto 71 de partido cuando, de repente, el espigado central del Cartagena Antonio López se desplomó en el césped del estadio Vicente Sanz de Don Benito. No recibió el contacto de ningún adversario ni hizo un mal movimiento: simplemente, el defensa de Puerto Lumbreras se desvaneció durante un par de minutos. Lógicamente, todos sus compañeros se acercaron para interesarse por su estado; entraron las asistencias médicas y se lo llevaron en camilla. No fue hasta el final del partido, el pasado miércoles, cuando se supo que todo había quedado en un susto.

«Noté un pequeño mareo, pero a los veinte segundos ya estaba bien; me hicieron varias pruebas y, por suerte, salió todo bien. Solo fue un susto, una anécdota más», explicó ayer el jugador, desde la concentración del Efesé en Sevilla, de cara al encuentro de este domingo, a las 19 horas, contra el Recreativo de Huelva. Sobre el paso a la siguiente ronda de Copa, el ex del Lorca FC opinó que el equipo «supo interpretar bien el partido; respondimos bien y, personalmente, mis sensaciones fueron buenas, quitando el pequeño susto. Me encontré bien. Competimos», dijo.

«Ahora las cabezas están puestas en el Recre. Poco a poco nos estamos conociendo, porque hay mucha gente nueva. Vamos a ir mejorando. Ojalá consigamos la primera victoria en Liga», añadió el de Puerto Lumbreras, de 29 años.