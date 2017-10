Navas desata la locura tras el bello homenaje a Puerta y Miki Roqué

El Cartagonova vivió una fiesta que no tuvo final feliz, pero con el paso del tiempo será recordada con cariño por los 7.550 espectadores que participaron de ella. Lo más bello estuvo en el primer tiempo, cuando la grada se acordó de los fallecidos Antonio Puerta y Miki Roqué en los minutos 16 y 22 con dos emotivas ovaciones. Primera se proyectó la imagen del ex sevillista en el marcador y luego la del ex de Cartagena y Betis. Los cerca de 200 aficionados sevillistas que anoche hubo en el recinto de Benipila agradecieron el gesto con cánticos de «¡Cartagena, Cartagena!».

La grada aplaudió mucho a Jesús Navas cuando entró en el campo en el minuto 71. Al final, también reconoció el trabajo de su equipo en las eliminatorias previas y en este partido para el recuerdo ante un Sevilla de 'Champions'. Hubo ovación para los locales y carreras, gritos y empujones en los accesos al gimnasio, por donde fueron saliendo los visitantes, para pedir fotos y autógrafos. Los más demandados fueron el propio Navas, Correa y Ganso.

Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla, era uno de los más contentos. Estaba aliviado y se le notaba en sala de prensa. «Nos vamos satisfechos por entender el partido como debíamos, jugamos de principio a fin de igual manera, nos adueñamos del balón... Jugamos correctamente, con variantes en ataque, me ha gustado la actuación», dijo el entrenador argentino. «Necesitábamos cambiar la dinámica y lo hicimos», resaltó.