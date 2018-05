La naturalidad, clave en los dos banquillos Monteagudo. / P. S. / AGM Monteagudo e Iriondo apuestan por salir a ganar y poder inclinar la balanza para no utilizar la opción de la fase de ascenso larga MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Sábado, 19 mayo 2018, 00:22

Ya poco importa si era el rival más querido de las opciones o el menos. Ahora cuenta el trabajo y el duelo de esta tarde, que también se vivirá en el banquillo. Alberto Monteagudo y Antonio Iriondo se muestran tranquilos dentro de lo especial que es el choque.

El entrenador del Efesé estará justo donde quería estar. Es su momento y lo afronta con respeto e ilusión. «El rival tiene una idea de juego clara, velocidad y ha sido campeón y eso no es fácil. Es un buen equipo que ha metido 60 goles. Mi preocupación es que demos el nivel de las grandes citas y que puede hacer que superemos al rival en un día que puede ser histórico».

El camino hacia el objetivo no será fácil.«Será complicado, pero confío ciegamente en mis futbolistas y sé que vamos dar la cara para intentar ganar el partido. No encajar goles es importante, pero no nos conformamos porque queremos ganar. Creo que en casa tenemos que ganar», admite el manchego.

Dice que para los dos equipos es una ilusión. «Ellos también tiene experiencia en este tipo de partidos. Lo ven como una ilusión. Nosotros también tenemos la ilusión. Lo llevamos buscando tiempo. No olvido las lágrimas de Barcelona. Miro a los jugadores a la cara y le veo en los ojos que van a dar lo máximo», explicó el albinegro.

El técnico del Rayo Majadahonda nos atendió en el bus. «Ahora que estamos aquí vamos a intentarlo. Tratamos de que todo sea muy natural. La semana no ha tenido nada especial, porque el trabajo se ha hecho durante el año. No nos movemos en función del rival. Ha tenido menos intensidad por el cansancio acumulado», explica un técnico que incluso ha tenido que frenar el ímpetu de sus jugadores.

No hace falta motivarles antes de un partido que buscarán ganar desde el inicio. «Nosotros no queremos ir de víctimas. Trataremos de ganar el partido, porque no sabemos especular». Del Cartagena destaca la calidad individual y un aspecto importante.«La velocidad de las categorías es diferente y ellos tiene jugadores que tienen muchas capacidades y a una velocidad alta. Tienen buenas condiciones físicas y técnicas. Es un equipo que tiene pinta de Segunda División».

Iriondo avisa. «Tenemos que hacer un grandísimo partido. Es a 180 minutos y valen tanto los goles en un partido o en el otro. Sea el resultado que sea, tendremos en la vuelta la misma intensidad aunque iremos a ganar en la ida». Tienen una segunda oportunidad, pero ninguno quiere tener que utilizarla.