Munúa: «Te quedas con cara de tonto, pero seguro que el equipo va a reventar»

«El fútbol es muy injusto con nosotros». Fue la frase que más repitió ayer el entrenador del Cartagena, Gustavo Adolfo Munúa, después de que su equipo tocara fondo contra el UCAM Murcia: derrota (1-2) que deja a los albinegros antepenúltimos con 2 puntos de 12 posibles. Lo cierto es que el Efesé dispuso de numerosas ocasiones, pero naufragó en defensa con errores garrafales que costaron muy caro. «Las ocasiones de ellos las provocamos nosotros mismos. Fuimos muy superiores. El camino que hay que seguir es este; el fútbol, lamentablemente, nos está golpeando injustamente», dijo el técnico uruguayo.

El equipo se adelantó en el marcador con un gol de Moyita, brilló con una gran actuación coral en ataque pero tambalearon los cimientos: la defensa fue un mar de dudas que aprovecharon Luis Fernández e Ismael. «¿Qué más hay que hacer para ganar un partido?», se preguntó Munúa, en referencia a los centros envenenados al punto de penalti que no encontraron los remates de Rubén Cruz, y al gol anulado a Fito Miranda por un fuera de juego inexistente. «El público estaba disfrutando, el equipo se sentía muy cómodo y la superioridad era muy grande. Con dos corridas del UCAM, y dos rebotes, se llevan un partido que hasta te da risa. Se te queda cara de tonto, pero estoy seguro de que el equipo va a reventar», comentó el charrúa, que no dio crédito al resultado. «Más ocasiones, protagonismo y control es difícil. No es fácil de entender. Nos volcamos».

Munitis, satisfecho

Por su parte, el entrenador del UCAM Murcia, Pedro Munitis, opinó que su equipo fue «dominado en todo por el Cartagena, porque no teníamos ningún control en la presión, todo lo que habíamos entrenado nos salió al revés». Tras el descanso, añadió, «sí empezamos a ser nosotros y por momentos fuimos superiores. Satisfecho por el resultado, no era fácil ganar aquí».