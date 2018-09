Munúa alarga su 'casting' Apuesta por las rotaciones. Gustavo Munúa, el pasado domingo en Jumilla. / javier carrión / agm El técnico del Efesé tiene seis jugadores fijos y rota continuamente en otras cinco posiciones; aún no maneja un once tipo FRANCISCO J. MOYA Martes, 25 septiembre 2018, 02:55

No sabemos si lo copió de Jabo Irureta, su primer técnico en España y el que le hizo debutar con 25 años en la portería del Deportivo de La Coruña, en una noche de Copa en San Lázaro ante el Compostela de Pichi Lucas. Pero Gustavo Adolfo Munúa, al menos en este inicio de temporada en el Cartagena, rota y rota. Y no se cansa de rotar. Como en su día hizo Irureta durante siete campañas en el mejor Deportivo de la historia, el uruguayo introduce constantes cambios en la alineación y cada domingo sorprende a la hora de elegir los once titulares e incluso con los descartes para el banquillo.

«Tenemos mucha competencia en la plantilla y todos están preparados para la oportunidad. Me rompo la cabeza cada semana e incluso para hacer la convocatoria le doy mil vueltas, pero lo bueno es que haya competitividad y que los chicos sientan que se cuenta con todos», explicó el uruguayo el pasado domingo en Jumilla, tras conseguir su primer triunfo en la Liga desde que dirige al conjunto cartagenero. Munúa, además, recordó que hasta cinco jugadores (Vitolo, Gracia, Moyita, Rui Moreira y Luis Mata) llegaron después del estreno liguero ante el filial del Granada y que han tenido que hacer una especie de pretemporada individual con la competición ya en marcha.

Munúa confesó en su llegada al Efesé que no conocía en profundidad el grupo IV. Y lo mismo le pasaba con bastantes futbolistas de la plantilla. El 'casting' sigue en marcha, a pesar de que lógicamente el técnico ya es perfectamente consciente de las virtudes y defectos de cada uno de sus jugadores. A todos los vio durante el verano, primero en vídeo y luego en los entrenamientos y amistosos de julio y agosto. Pero en en el ánimo del uruguayo, además, está el tener a todo el mundo metido y que no haya futbolistas que se queden desconectados del día a día por falta de oportunidades.

Gracia y Moyita pasaron de ser los mejores a quedarse en el banquillo. Casi nadie tiene el puesto garantizado

En la portería, el puesto que mejor conoce Munúa tras una larga carrera en la élite en Deportivo, Málaga, Levante y Fiorentina, el guión está siendo el lógico y normal en la mayoría de los equipos. Mario es el titular en Liga y Joao Costa jugó los dos partidos de Copa. Las rotaciones sí que se multipican ya en la zaga, la línea que más está sufriendo en este discreto inicio de temporada. El Efesé ha recibido cinco goles en las cinco primeras jornadas y la sensación es que con muy poco los rivales le hacen daño.

Cambios en los laterales

El capitán Moisés, que ha empezado la temporada muy lejos de su mejor nivel, es el único fijo en la defensa. Solo descansó en Copa, ante Don Benito y Logroñés. A su lado comenzó Orfila y ahora vemos a un dubitativo Ayala. En los laterales ya no son fijos Óscar Ramírez y Jesús Álvaro, que lo jugaban todo con Monteagudo en el banquillo. Orfila ha sido el '2' en las dos últimas salidas y Luis Mata destacó en su debut ante el Logroñés y tuvo 45 minutos el pasado domingo en Jumilla. Falta por entrar en esta rotación semanal el central Antonio López, de baja desde su desmayo en Don Benito.

Lo cierto es que para Munúa hay seis fijos. Son el meta Mario, el central Moisés, el pivote Vitolo, los extremos Fito Miranda y Santi Jara y el delantero Rubén Cruz. Este último, a pesar de no haber hecho pretemporada y de su sanción de tres partidos que arrastraba del curso anterior, ha jugado siempre que ha estado disponible. Los otros cinco puestos rotan de forma constante.

Titularísimos como Aketxe, Elady y Cordero se han visto también alguna vez en el banquillo. Y especialmente curiosa es la situación de Julio Gracia. Fue el mejor en Huelva y no estuvo en el 'once' ni ante el UCAM ni en Jumilla. Lo mismo le ha pasado a Moyita. Fue el mejor frente al UCAM y solo áctuó los últimos siete minutos en el Uva Monastrell. Paim, por ejemplo, gustó en su debut en Don Benito y tuvieron que pasar cuatro partidos y medio para que le volviéramos a ver en Jumilla.