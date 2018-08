Fútbol | FC Cartagena Moyita, una guinda deliciosa Moyita lucha con Óscar Ramírez en el último partido de la pasada Liga regular. / Antonio Gil / AGM Puede actuar de interior y en todas las posiciones de la mediapunta, llega cedido por el Mallorca y fue el jugador revelación de la pasada campaña en el grupo IV con el Écija FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 30 agosto 2018, 02:44

Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis llevaban todo el verano detrás de él y al final, a solo 48 horas de que se eche la persiana al mercado de fichajes de verano, consiguieron convencerlo. Llega al Efesé un jugador diferente y que, sin duda, se convierte en una deliciosa guinda a un ataque que posiblemente esté entre los tres o cuatro mejores de toda la Segunda B. A los Rubén Cruz, Aketxe, Santi Jara, Elady, Fito Miranda, Paim y Carrillo se suma desde hoy Moyita, el jugador revelación del grupo IV durante la pasada temporada. Es cierto que su equipo, el Écija, acabó bajando a Tercera División, pero el mediapunta sevillano se convirtió en la sensación de un curso en el que marcó 7 goles y disputó 36 partidos.

El excelente nivel que exhibió la pasada campaña en su vuelta a Segunda B -jugó nueve partidos con el Villanovense en 2015 y regresó a Tercera para pasar por Puente Genil, Ontinyent y Écija- no pasó desapercibido para los mejores clubes de Segunda B. Todos quisieron contratarlo, pero Moyita, que cumple 26 años dentro de diez días, ya había firmado con el Mallorca antes de que acabara la Liga. «En el momento que apareció el nombre del Mallorca ni me lo pensé, me olvidé del resto de equipos», confesó a su llegada a la isla.

Pero Moyita, que por culpa de unas molestias no pudo empezar la pretemporada hasta la primera semana de agosto, no ha convencido este verano al técnico bermellón, Vicente Moreno, quien le ha dado muy pocos minutos en los amistosos y lo ha dejado fuera de la convocatoria en los dos primeros partidos de Liga, saldados con dos victorias de un Mallorca que ya es colíder en el año de su vuelta a Segunda.

Vicente Moreno lo ha dejado en la grada en los dos primeros partidos de Liga y por eso sale cedido Sin opciones

Pasó por Betis B, Ontinyent y Villanovense, pero ha sido ahora cuando se ha consolidado en Segunda B Su mejor momento

Así, el Cartagena ha insistido hasta el final y ha conseguido lo que hace solo un par de semanas parecía imposible: que el Mallorca le ceda al jugador para esta temporada. Moyita es su apodo. Su nombre es Sergio Dueñas Ruiz. Natural de Osuna (Sevilla), destacó con 18 años en el Marinaleda, del grupo andaluz de Tercera. Y eso hizo que lo fichara el Alcalá. Y después, ya con 21 años, el filial del Betis. No se asentó en el segundo equipo verdiblanco y volvió a su pueblo para jugar en Segunda regional con el Osuna. Duró poco, ya que el Villanovense lo rescató para la Segunda B. Pero tampoco le dieron mucho carrete en aquel gran Villanovense de Julio Cobos que incluso jugó el 'playoff' de ascenso de 2015. Cayó contra el Bilbao Athletic.

Negro recuerdo

En abril de ese año 2015, Moyita conoció el Cartagonova, ya que Cobos le dio 17 minutos en el partido que le enfrentó al Efesé de Manolo Palomeque (0-0). Y curiosamente el último encuentro oficial que ha jugado ha sido en el recinto de Benipila, su nueva casa, ya que aquí tuvo que vivir el duro descenso del Écija en la jornada 38 de la pasada Liga.

El empate (0-0) le dio el primer puesto al Efesé y parecía salvar al Écija, pero un gol de Kike Pina, del Mérida, en el minuto 101 del choque que los emeritenses disputaban en Córdoba, mandó al cuadro sevillano a Tercera. Es, sin duda, el golpe más duro que se ha llevado Moyita en su carrera. El más dulce fue al ascenso a Segunda B que consiguió con el Ontinyent hace dos años. Con el equipo valenciano, solo en la segunda vuelta, anotó cuatro goles y dio siete asistencias.

Moyita es un jugador de parecidas características a Cristo Martín, aunque tiene más gol que el tinerfeño. Cristo, no obstante, tiene más clase y experiencia. Ahí están sus más de 70 partidos en Segunda. Pero ambos son muy polivalentes y no les quema la pelota en los pies. Moyita es versátil y puede actuar en las tres posiciones de la mediapunta, aunque él prefiere hacerlo por detrás del delantero, de '10'. Además, en un dibujo de 4-3-3 o 4-1-4-1, se puede desenvolver perfectamente como interior, cerca del pivote.