Moussa: «Soy delantero y, como todos, a veces fallo goles claros»

«Soy un delantero y a veces fallo, como todos los delanteros del mundo. Después de fallar dos goles el otro día delante del portero, me sentía muy mal. Pero el míster me llamó a la banda y me dijo que tuviera ánimo y que no me preocupara, que iba a venir otro. Y eso es lo que pasó cinco minutos después. Tuve la oportunidad de meter el tercer gol y estoy contento por esto y por la victoria». Con estas palabras explicó ayer Moussa Camara, ariete guineano de 22 años, las sensaciones que tuvo el pasado domingo en el Nuevo Colombino.

Sobre su posible titularidad este domingo contra El Ejido, señaló que «eso es cosa del míster, ya que mi trabajo es entrenar, jugar, meter goles y ayudar al equipo». No obstante, admitió que «está claro que me hubiera gustado jugar más minutos». Habló de Aketxe. «Es un buen jugador, es un ejemplo para mi. Tiene mucha experiencia y mucho gol», apuntó. Y sobre la competencia que va a tener en la segunda vuelta. «No estoy pendiente de si van a venir más fichajes en la delantera o en otro sitio. Solo trabajo para aprovechar mis minutos y dar guerra en todos los entrenamientos y partidos».