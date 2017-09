Morros, Josua Mejías y Farisato quieren «aprender» y «ayudar»

Morros, Farisato y Josua Mejías son tres jugadores menores de 23 años que han reforzado la plantilla del Cartagena a última hora, cuando ya parecía que el club no ficharía a nadie más este verano y Monteagudo tiraría de Abou, Mauro y Teddy, del filial.

«Monteagudo habló con Curro Torres y el pasado miércoles en Lorca me dijeron que tenía esta oportunidad. Ni me lo pensé. Sé que Jesús Álvaro es el mejor lateral izquierdo de la categoría, pero solo entrenar con estos jugadores tan magníficos me vendrá muy bien para aprender y mejorar. Quiero ayudar y esta es una oportunidad magnífica para mi», comentó Morros, lateral izquierdo de 21 años, natural de Bullas y que viene del Lorca B, de Tercera.

Promesas venezolanas

También fueron presentados ayer los dos jóvenes venezolanos que han venido a préstamo. Del Leganés llega el central Josua Mejías, de 20 años. «Soy rápido, tengo buen juego aéreo y me anticipo. El Leganés me fichó para ir al filial. Y luego surgió la oportunidad de Cartagena, que es muy buena. Es un club histórico y aquí, en Segunda B, puede empezar mi carrera en Europa», contó el defensa que ha sido internacional con todas las categorías inferiores de Venezuela.

También ha sido fijo en la sub-15 y la sub-17 venezolana el ariete Marco Farisato, de 19 años. Llegó al Valencia con 15 años y de allí viene cedido al Cartagena, «con la idea de coger más experiencia, aunque sé que el salto de juveniles a Segunda B es complicado. El Cartagena me llamó a principio de verano y luego se paró todo. La semana pasada se reactivó y estoy muy feliz».