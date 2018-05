Monteagudo: «En verano todos hubiéramos firmado estar así» Medio centenar de seguidores del Cartagena animaron ayer a su equipo desde la grada lateral del Municipal de La Línea. / LOF El técnico del Cartagena admite que su equipo no estuvo «acertado» y que «parecía que ellos estaban más cerca de la victoria que nosotros» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 7 mayo 2018, 10:50

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, admitió que su equipo estuvo ayer lejos de su verdadero nivel y que no hizo demasiados méritos para ganar el encuentro. «No hemos sido capaz de ser nosotros mismos en ningún momento. Por fuera no hemos estado acertados, los jugadores de banda no han tenido el día y apenas hemos generado peligro. Aún así, hemos tenido esa jugada de Aketxe, que ha sido realmente la única oportunidad clara del partido. Si la metemos, nos llevamos la victoria».

El manchego dijo que el de ayer fue «un partido muy disputado en el que no hemos conseguido coger la pelota como solemos hacer. Ellos nos han planteado un partido muy directo y nosotros hemos defendido bien. Pero es cierto que parecía que ellos estaban más cerca de la victoria que nosotros. En el segundo tiempo hemos estado mejor, aunque ellos han tenido una clara ocasión en el punto de penalti. Pero nosotros hemos tenido un mano a mano muy claro. Queríamos ser campeones hoy [por ayer], pero no ha podido ser y nos esperaremos a la semana que viene», señaló.

Monteagudo echó de menos a Cristo Martín, a quien sus compañeros homenajearon al principio sacando una camista con el lema de 'Animo Cristo'. «Otros días mezclamos nuestro oficio con el dominio de la pelota, pero es verdad que hemos perdido a un jugador como Cristo Martín. Por su forma de jugar, cuando se la queda y se asocia, siempre teníamos esa sensación de tener la pelota. Pero también es cierto que en varios partidos de esta temporada hemos ganado solo con oficio. Y en ese aspecto estoy muy tranquilo», confesó el técnico albinegro.

Sobre el decisivo partido de la semana próxima contra el Écija, Monteagudo apuntó que «todos habríamos firmado llegar a la última jornada bastándonos un empate en casa para ser campeones. En verano lo hubiéramos firmado y tenemos toda la confianza del mundo en conseguir ese primer puesto».