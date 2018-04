Monteagudo: «Hemos sufrido de un modo innecesario» Alberto Monteagudo felicita a Aketxe al final del encuentro. / Antonio Gil / AGM El técnico del Efesé destaca el nivel de su equipo ante un «un gran rival, con jugadores espectaculares» y valora el apoyo de la afición FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 2 abril 2018, 09:56

Alberto Monteagudo estaba tan feliz al final del partido que incluso empezó su comparecencia ante los medios bromeando, algo poco usual en el técnico del Cartagena. «Me estoy quedando calvo con estos sustos», soltó cuando le preguntaron por los dos goles del Extremadura en el tramo final. Tras las risas, el manchego comentó que «este 3-2 del final es un sufrimiento innecesario para un partido que teníamos controlado».

Sobre el desarrollo del juego, indicó que «mi equipo ha hecho un gran trabajo, hemos competido muy bien y luego hemos jugado ante un rival con mucho potencial. Kike Márquez y Gallego son jugadores espectaculares, por poner dos ejemplos. Pero nosotros hemos estado espectaculares y hemos merecido esta victoria que nos mantiene ahí, empatados con el Marbella. Y además al Extremadura lo dejamos ya fuera de la pelea por el primer puesto», dijo.

Serán baja en el derbi el central Moisés, que vio ayer la quinta amarilla y el extremo Gaspar, expulsado en el minuto 90 cuando estaba en el banquillo tras unas protestas al asistente de Sureda Cuenca. «Antes de empezar le he dicho a todos los que tenían cuatro amarillas que no había que guardarnos nada pensando en otros partidos. Es una pena lo de Moisés, pero Josua Mejías ha competido hoy [por ayer] a un altísimo nivel. Estamos tranquillos. Lo de Gaspar fastidia. El árbitro me ha dicho que le había insultado, pero parece que el asistente cuenta otra cosa. Al parecer, le han echado por meterse al campo».