Monteagudo: «No me siento cuestionado» Monteagudo, en una sesión de la semana. / J. M. Rodríguez/ AGM El técnico del Efesé, que sigue teniendo la enfermería repleta de jugadores, está preocupado por las sensaciones MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Sábado, 14 octubre 2017, 01:42

Alberto Monteagudo sabe perfectamente en el mundo en el que trabaja y lo importantes que son los resultados para tener un ambiente tranquilo. Por eso, está más preocupado de las sensaciones que deben recuperar, que de las críticas que puede recibir él como gestor de la plantilla albinegra.

El entrenador manchego no se siente cuestionado, aunque sí ve necesario acabar con la mala racha de resultados que atraviesa el equipo y hacerlo mañana ante su afición. «No sé cuál es el debate. No sé si son 50 de 'tuiter'. Yo no he ido al Cartagonova y me han expresado su descontento. Hoy día, con el tema de las redes sociales, el baremo es el de las 25 personas que pueden estar disconformes en todos los foros. No me siento cuestionado, porque el domingo si ganamos al mediodía habríamos sido primeros y por la tarde quintos. No suena bien que el Cartagena vaya décimo, pero los que mandan están por encima de un resultado. Me preocupan las sensaciones porque no llegamos lo que quisiéramos. Llevo un año y medio aquí y saben cómo juega el Cartagena y es cuestión de confianza. Yo pienso en buscar sensaciones y que estemos como contra el UCAM o con el Mirandés. El año pasado la primera vuelta fue buenísima y esperemos que este año sea al revés, porque tenemos unos objetivos».

Las preocupaciones de verdad están en las lesiones. Recupera al portero Pau Torres, pero la semana no ha aligerado la enfermería. Todo lo contrario. Adama estará entre dos y tres meses fuera. «Mauro se rompió un dedo del pie y Adama se ha hecho daño en la rodilla y nos tememos lo peor. Moisés no ha entrenado porque tiene molestias en el pie aunque esperamos que esté, Chavero no llega y Cordero está, pero muy justo». Tampoco cuenta con Álvaro González, que cumplirá sanción. El pronóstico del técnico se cumplió y Adama será intervenido de la rotura de menisco y ligamento lateral y será bajaentre dos y tres meses.

El albaceteño no considera que uno de los factores que tienen al Cartagena cuatro semanas sin ganar sea el estado de forma física. «El año pasado pasó lo mismo. La estrategia, la forma física y algún factor más. Son cosas que siempre salen cuando no llegan los resultados y si ahora ganamos tres partidos seguidos es que nos hemos puesto en forma de golpe. No creo que el equipo físicamente esté mal, aunque sean sensaciones que se puedan tener desde fuera cuando no se gana».

El San Fernando llega después de ganar dos partidos consecutivos y Monteagudo hablaba de un buen rival. «Es un buen equipo, con buenos futbolistas aunque con un presupuesto bajo. Parece que empezó con riesgo hasta de desaparecer, pero tiene a Doblas, Zamora, Lolo, Carri, Óscar Martín. Son buenos futbolistas y no es casualidad que ganaran 3-0. Pero nosotros somos el Cartagena y queremos estar mucho más arriba y no podemos dejar escapar este partido en nuestra casa».

Monteagudo sabe que el césped irá mejorando con el paso de las semanas, pero que ya estará mañana en buenas condiciones y sin montículos para permitir un mejor juego de su equipo. Lo considera una ventaja con respecto a los últimos partidos como locales.

Un reto

Por su parte, para el técnico del San Fernando se trata de un reto tan difícil como interesante. Pérez Herrera espera un partido donde el Cartagena se haga con el dominio de la pelota. «Ellos tienen armas suficientes para ganar cualquier partido, pero nosotros tenemos que saber contrarrestarles», explicaba en la página web del propio San Fernando.

Sabe la racha de resultados albinegra, aunque eso no le produce ni confianza, ni tampoco relajación alguna. «No están en su mejor momento, pero tienen un potencial enorme y cuentan con una plantilla competitiva que seguro que está herida y querrá demostrarle muchas cosas a su afición», indicó el técnico del equipo andaluz, que hoy inicia el camino hacia la ciudad portuaria para el choque de mañana.