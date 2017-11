Monteagudo: «Los dos salimos reforzados» Alberto Monteagudo y Manolo Ruiz se saludan antes del partido, ayer en el Francisco de la Hera. / LOF El técnico del Efesé se queja del arbitraje de Chavet y dice que no hubo penalti de Chavero a Candelas LA VERDAD CARTAGENA Lunes, 6 noviembre 2017, 09:29

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, se marchó satisfecho del Francisco de la Hera, donde su equipo sumó un punto que incluso pudieron ser tres. «Los dos salimos reforzados, ya que se ha visto un partido de bastante nivel y la intensidad de los dos equipos ha sido muy alta. Varios jugadores del Extremadura me han confesado que ha sido el mejor partido que ellos han hecho este año. Yo creo que ha sido un partido muy competido e igualado. A ellos les faltaba intensidad en partidos anteriores, pero hoy [por ayer] han dado lo mejor y nos han puesto las cosas difíciles. Son un muy buen equipo de la categoría», reconoció el entrenador albaceteño.

Comentó que «en los últimos minutos, con uno más, hemos tenido varias ocasiones y nos podíamos haber llevado la victoria perfectamente. Es verdad que Pau [Torres] hizo buenas paradas en el primer tiempo y que ellos, aún estando con diez jugadores, han ido hacia adelante y han querido ganar. Eso es de agradecer y es algo que en Segunda B se ve muy poco. Ninguno nos hemos conformado con el empate y eso dice mucho de la ambición de los dos equipos». El de Valdeganga añadió que «hemos podido ganar el partido y hemos competido muy bien ante un rival que va a estar arriba y es claro candidato al ascenso».

Para Monteagudo, no hubo derribo de Chavero a Candelas en la jugada del penalti que propició el gol de los locales. «He visto la jugada en vídeo antes de entrar en la sala de prensa y no hay penalti. Chavero quita la pierna antes de tocar al rival y Candelas se deja caer. No me han gustado algunas decisiones y me parece lamentable que el árbitro no pare el partido cuando Sergio Jiménez está en el suelo inconsciente. No ha visto el codazo, que era roja. Puedo entender que no lo vea y sabemos que los árbitros te perjudican unas veces y te benefician en otras, pero me molesta que siga el juego cuando hay un jugador tumbado en el suelo que parecía que estaba muerto», se quejó. Hablaba con enfado del codazo propinado por Barrera a Sergio Jiménez que debió conllevar la expulsión del centrocampista del Extremadura.

La tarde fue especialmente feliz para Kuki Zalazar, quien anotó su primer gol con la camiseta del Cartagena. «Gran punto en un campo muy complicado. Contento por mi primer gol en Liga con el Cartagena», escribió tras el encuentro el joven mediapunta cedido por el Málaga en su cuenta de Twitter. La temporada pasada anotó 16 goles en 31 partidos con el filial malaguista, en Tercera División. También dejó un mensaje en esta red social el canterano Sergio Jiménez, capitán ayer y sustituido tras el codazo que le dio el local Álex Barrera. «Estoy bien, fue solo un susto. Nos llevamos un gran punto en un campo dificilísimo y yo, otros tres en la ceja. Pensando ya en el derbi», indicó el de Los Belones para tranquilizar a todo el mundo. En las imágenes de televisión -el partido lo dieron las autonómicas de Extremadura y Murcia- se vio cómo estaba mareado y no podía caminar solo.

A pesar de que al Cartagena le pitaron un penalti que no fue y al Extremadura le perdonaron una tarjeta roja con media hora de partido por delante, el entrenador del equipo local, Manolo Ruiz, se quejó del arbitraje de Chavet García. «No hace falta que hable del árbitro porque la grada lo ha visto. Nuestro fútbol ha estado muy por encima del arbitraje y no buscaré excusas. Hubo rechaces y faltitas que no nos favorecieron», afirmó Ruiz.