Monteagudo: «Nadie regala nada y cada victoria hay que pelearla» Monteagudo, ayer, dando indicaciones desde el banquillo. / A. Gil / AGM El técnico del Cartagena destaca que el Marbella pudo perder «1-3 contra el Melilla» y que «esperaba un partido así de difícil» contra el colista Lorca LA VERDAD CARTAGENA Lunes, 30 abril 2018, 09:44

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, sufrió más de lo que le hubiera gustado e incluso tuvo algún roce durante el partido con Argachá, lateral zurdo del Lorca Deportiva. «Ha sido un calentón final de todos, también de la afición, por la mala actitud que han tenido sus jugadores al final del partido. Entiendo que los cánticos [el público coreó «¡A Tercera, A Tercera!» cuando el partido se calentó en el tramo final] vienen por ahí. Hasta ese momento, todo había sido bastante normal», contó el manchego.

Fue un triunfo agónico. Y Monteagudo confesó que «esperaba un partido muy complicado», porque «esta categoría es muy difícil, nadie regala nada y cada victoria hay que pelearla. El Lorca venía liberado, sin presión y con la idea de reivindicarse. Ya estaban descendidos y solo querían mostrarse en un gran campo, con más de 7.000 espectadores. Y eso les hace más peligrosos», dijo.

Los nervios

Aún así, Monteagudo resaltó que «debíamos haber marcado antes, ya que sin hacer un gran fútbol sí que llegamos a su área. Hemos tenido un gol legal de Gaspar que nos anulan injustamente. Aketxe tiene una clara para meterla y no entra. Al final, esto pasa. Te cuesta meter el gol, te entran los nervios y sufres. Pero al final lo hemos solventado y estamos contentos por este paso que hemos dado», resumió el entrenador del conjunto albinegro, quien recordó que el Marbella, segundo clasificado, sumó los tres puntos por la mañana contra el Melilla en un partido que «perfectamente pudo perder por 1-3».

Destacó el partido de Diego Benito, titular ayer por la sanción de Chavero. «Llevaba mucho tiempo sin jugar y es un medio de mucha calidad. Me alegro porque le tengo mucha fe, aunque no esté jugando mucho. Tiene una competencia muy grande y se merecía un gran partido. Tiene personalidad, muy buena actitud en los entrenamientos y ayuda mucho al grupo, indicó Monteagudo sobre el ex jugador de Real Murcia y Elche.

También habló de Owusu, el hombre del partido. «Nos dio el uno contra uno que no teníamos de inicio, ya que habíamos optado por jugar con bandas a pierna cambiada para buscar asociación que perdemos al tener dos puntas. Hizo muchas cosas bien», confesó Monteagudo.