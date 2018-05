Monteagudo: «Quiero llegar a los 200 partidos» Alberto Monteagudo, junto a Manuel Sánchez Breis, saliendo de las oficinas del club, ayer. / J.M. Rodríguez / AMG «Para seguir mucho tiempo aquí hay que ganar en La Línea de la Concepción, quedar primeros y subir», dice el técnico del Cartagena FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 5 mayo 2018, 02:59

Alberto Monteagudo cumple mañana cien partidos en el banquillo del Cartagena, convirtiéndose así en el segundo entrenador de la historia que supera esa barrera. Anteriormente solo la rebasó el alicantino Juan Ignacio Martínez, quien no obstante necesitó dos etapas distintas para quedarse en 137 encuentros dirigidos en el club.

«Estoy agradecido a los que mandan en el club, por su paciencia y su confianza. Las cosas han ido bien, pero muchos equipos incluso yendo bien han destituido a sus entrenadores. Aquí se respeta la figura del técnico y se cree en una idea. Llevamos dos años jugando el 'playoff' de ascenso y quiero más. Lo que yo deseo es repetir otros cien y quiero llegar a los 200 partidos. Y para eso hay que ganar [mañana] en La Línea de la Concepción, quedar primeros y subir», dijo ayer el entrenador albaceteño.

De cara al partido de mañana en La Línea de la Concepción, Monteagudo sabe que «nos va a tocar sufrir» en un campo en el que el Cartagena ha perdido en sus tres últimas visitas. «Ese dato me dice muchas cosas. Me dice que hay que ir con el cuchillo entre los dientes, hay que ir con todo y no podemos cometer un error porque ellos viven de eso y te acaban matando con Stoichkov y Gato. Es un equipo que en cualquier jugada te puede ganar, aunque ahora esté en mala dinámica. Es un campo parecido al del Melilla, en el que al final te acaban ganando y no sabes muy bien por qué. El año pasado no tuvimos opciones nunca de empatar, en un partido en el que nos superaron claramente (2-0)», recordó ayer Monteagudo, quien esta semana ha vuelto a ver el vídeo de esa derrota en la última visita del Efesé al Municipal de La Línea de la Concepción.

«Lo saben los jugadores»

«Todo esto ya lo saben los jugadores y tenemos que ir a muerte. El año entero nos lo jugamos en este partido, con el primer puesto muy cerca pero todavía sin nada conseguido», apuntó Monteagudo. Conoce bien a la Balompédica Linense y a su nuevo entrenador, Pedro Sánchez de la Nieta, ya que fue él quien le sustituyó cuando fue cesado en La Roda, hace cuatro años. No pudo evitar el descenso a Tercera de los albaceteños.

«El año pasado ellos no se jugaban nada y nos hicieron daño. Estaban liberados y relajados. Estaban muy tranquilos y posiblemente tuvieron alguna motivación extra. Este año, en cambio, tienen la presión de que pueden meterse en promoción de descenso, porque yo creo que en el lío del descenso directo no se van a meter. Sinceramente, nunca sabes lo que puede ser mejor, si lo del año pasado o lo de ahora. Han puesto entradas a un euro, se supone que va a ir gente al estadio y que habrá presión ambiental», apuntó Monteagudo.

Preguntado por la lesión de Cristo, que será baja durante nueve meses tras ser operado de una fractura en el tendón de Aquiles, el manchego contestó que «tiene todo el apoyo, lo esperamos como agua de mayo cuando vuelva y ojalá todo vaya bien. Hablamos de un jugador que tenía una oferta de tres años de mucho dinero de otro club e hizo un esfuerzo por seguir con nosotros». De momento, «no hemos hablado mucho sobre la opción de fichar a otro futbolista, ya que estamos centrados en el Linense», añadió. Más allá de la ausencia de Cristo, no hay más bajas. Cordero ha entrenado a menor ritmo que sus compañeros, pero está apto para jugar mañana.