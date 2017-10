Monteagudo prioriza la Liga Alberto Monteagudo, entrenador del Efesé, en el partido del pasado domingo. / Antonio Gil / AGM El técnico del Cartagena confiesa que es «muy complicado que los que jueguen el domingo puedan hacerlo el martes» y dice que «lo importante es el Granada B» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 21 octubre 2017, 03:11

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, lo tiene claro. Entre la Liga y la Copa, lo primero es lo primero. Y lo prioritario. El manchego no entiende (ni él ni nadie con dos dedos de frente) cómo es posible que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) maltrate de esta forma las dos únicas competiciones que organiza, la Copa del Rey y la Segunda B. Y no se explica cómo se consiente que el duelo liguero ante el filial del Granada no se haya adelantado a la jornada de hoy sábado. Así, poco más de 48 horas pasarán entre el final del encuentro de mañana en Armilla y el inico del partido de Copa del próximo martes en el Cartagonova ante el Sevilla de Eduardo Berizzo. Sin ir más lejos, los sevillanos juegan esta tarde en Mestalla contra el Valencia de Marcelino García Toral.

«Este partido contra el Granada B tenía que haberse jugado el sábado. Eso es lo normal. Yo veo muy complicado que jugadores que jueguen el domingo en la Liga vuelvan a jugar el martes en Copa. No hay tiempo para recuperar. Son solo 48 horas. Lo más importante es el Granada B y lo que nos importa de verdad a todos es sumar puntos en la Liga. En Copa quiero sacar un once competitivo, porque es bonito para nosotros jugar ante un Primera del nivel del Sevilla. Nuestro objetivo es llegar vivos al Sánchez Pizjuán, porque luego nunca se sabe lo que nos puede deparar el partido de vuelta. Pero eso ahora mismo me preocupa menos que la Liga. Nuestro objetivo es estar arriba, jugar 'playoff' e intentar ascender a Segunda», recordó Monteagudo.

Anunció que Cordero y Chavero están recuperados, aunque parece prematuro contar ya mañana con el centrocampista catalán. «Llega un poco justo y hay que tomar una decisión a última hora», admitió el técnico albaceteño sobre el estado físico de Chavero. También regresa Álvaro González, tras dos semanas en la grada por sanción. «Los tres han sido jugadores muy titulares y que nos han dado mucho en las primeras semanas, pero es verdad que Poley y Kuki Zalazar dieron un paso adelante el domingo ante el San Fernando y es difícil hacer una alineación». Sobre el cambio del Nuevo Los Cármenes a la Ciudad Deportiva de Armilla, Monteagudo dijo que «desconozco el motivo, pero es un campo del que tengo buen recuerdo porque allí gané con La Roda».