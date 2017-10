Monteagudo: «Me preocupa que no generamos tanto peligro»

El entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, indicó tras el partido que el Marbella «no fue superior en ningún momento y creo que lo justo hubiera sido el empate. Sin estar bien nosotros, no hemos merecido perder. En la segunda parte hemos bajado nuestro nivel y aún así ellos no eran superiores. En el descanso les he dicho a mis jugadores que estábamos bien pero que habíamos hecho pocas ocasiones. El partido estaba muy cerrado y teníamos claro que el que tuviera un error lo iba a pagar muy caro. En una jugada tonta, perdemos un balón en una zona peligrosa, ellos sacan un tiro y se nos va el partido. Nunca se nos debería haber ido. No hemos generado suficiente para ganar, pero tampoco para perder. Lo justo era el empate», dijo.

El técnico manchego señaló que su equipo fue mejor en el primer tiempo. «Hemos controlado el partido y la sensación de todos es que si llegaba el gol iba a ser nuestro. Hugo ha tenido una ocasión muy buena y hemos tenido llegadas peligrosas que no hemos sabido finalizar con remate. En la segunda mitad se ha igualado el juego y se veía que iba a ganar el que marcara».

Sobre la situación de su equipo, en mitad de tabla tras sumar solamente dos puntos de los últimos doce posibles, confesó que «más que la pérdida de puntos y no estar entre los cuatro primeros, me preocupa que no generamos tanto peligro como antes y nos cuesta crear ocasiones de gol».

Por su parte, el entrenador del Marbella, Fernando Estévez, admitió que «la verdad es que no esperábamos un Cartagena con una línea de tres centrales y eso ha hecho que ellos hayan tenido el balón mucho más que nosotros. Pero apenas han conseguido materializar ese dominio en ocasiones con peligro. Nosotros, sin haber generado tantas ocasiones, nos ha servido para merecer la victoria e incluso hemos estado cerca de marcar el segundo».

Estévez añadió que sus «jugadores han dado una lección de grandeza en dos semanas muy delicadas, con muchas dudas e incertidumbres», en relación a la detención del presidente del club, el ruso Alexander Grinberg.