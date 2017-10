Monteagudo: «Pondré al equipo más competitivo posible ante el Sevilla» Alberto Monteagudo protesta al asistente de Amar Ahmed tras ser expulsado. / A. Juárez / LOF El técnico albinegro se queja de que «voy a estar dos partidos sin poder hacer mi trabajo solo por pedir una falta clarísima» FRANCISCO J. MOYA ARMILLA (GRANADA) Lunes, 23 octubre 2017, 07:53

El entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, fue expulsado en el minuto 90 por protestar una clara falta a Óscar Ramírez que se cometió junto a su banquillo. «Un rival iba diez metros agarrando a Ramírez y al ver que no ha pitado, he gritado '¡eso es falta!'. Ha venido el árbitro [el melillense Amar Ahmed] y me ha expulsado. Al final del partido, he ido a decirle que me deja sin hacer mi trabajo durante dos partidos de una manera muy injusta. Y que lo mínimo es que me hubiera avisado en ese momento y no expulsarme por mi primera protesta en 90 minutos de juego. Es incomprensible. A Juanlu [su segundo] lo echa después porque Marcos [meta suplente] ha dicho algo», contó el técnico manchego.

Sobre el partido, Monteagudo mostró su felicidad «por el triunfo» en un partido del que destacó «el buen trabajo defensivo de todo el bloque y la sensación de que hemos sido un equipo sólido y compacto. Es verdad que en el segundo tiempo, cuando estábamos más cómodos, nos ha faltado un poco de pausa y más claridad para acabar nuestras jugadas de ataque. Aún así, hemos tenido varias opciones para hacer el 0-2 y no sufrir en los últimos minutos», recordó.

Acerca del choque copero de mañana ante el Sevilla, Monteagudo avanzó que «sacaremos el equipo más competitivo posible y queremos que la eliminatoria se mantenga viva hasta el partido en el Pizjuán. Y eso puede pasar con un 0-0 en el Cartagonova, aunque igual te meten cinco o seis allí. Pero queremos disfrutar y competir. Ellos son el tercer o cuarto mejor equipo de España y nosotros somos un equipo de Segunda B. Además, hay jugadores que han terminado agotados y que en 48 horas no van a poder recuperar. Con todo, vamos a pelear y a intentar dar la mejor imagen posible en esta eliminatoria que es un premio para el equipo y para la afición».

Unos 50 aficionados del Efesé no pudieron entrar al campo al estar llena su única grada, donde caben 130 personas, y vieron el partido desde fuera del recintoSánchez Breis espera «entre siete y ocho mil» espectadores para el duelo de mañana ante el Sevilla

La organización del encuentro fue más que deficiente. En el campo de césped natural de la Ciudad Deportiva de Armilla, un recinto con pistas polideportivas y un gran parque infantil, solo hay una vieja grada con capacidad para 130 personas. La entrada era gratuita y se llenó media hora antes del partido. Así, medio centenar de aficionados del Cartagena no pudieron acceder a la misma por motivos de seguridad, alegaron fuentes del club granadino. Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis mediaron con la media docena de agentes de la Guardia Civil que había en el campo, pero lo único que consiguieron fue que los seguidores albinegros fueran enviados a un lateral, por fuera del campo, detrás de una valla metálica. Los dirigentes del Cartagena se fueron allí con sus aficionados para solidarizarse con ellos. No había ningún directivo del Granada en el campo.

«Es inexplicable que un club de la grandeza del Granada no tenga previsto esto y que se trate así a cien aficionados que un domingo se meten seis horas de coche para estar con su equipo a 300 kilómetros de su ciudad. No había nadie del Granada para solucionarlo y al final hemos decidido irnos detrás de la valla. La afición del Cartagena, pese al trato, ha mostrado su madurez, se ha resignado y ha tenido un comportamiento ejemplar, aceptando lo que había y viendo el partido de pie y de aquella manera», explicó a este periódico el director general del Cartagena, Manuel Sánchez Breis.

De cara al partido de mañana, Breis avanzó que «esperamos una entrada de entre siete y ocho mil personas en el Cartagonova» y cree que el triunfo de ayer en Granada animará a muchos indecisos. «Lo cierto es que ya notamos un tirón muy grande tras la victoria en casa al San Fernando y espero que lunes y martes vendamos también muchas entradas. Es un partido para disfrutar y yo creo que Cartagena se merece una noche así ante un rival tan grande como el Sevilla», dijo Sánchez Breis.