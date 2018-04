Monteagudo: «Nuestro objetivo es no fallar en los cuatro partidos» Alberto Monteagudo, técnico del Efesé, durante una sesión. / A.Gil /AGM El técnico albinegro considera complejos el duelo ante el Betis B y el que el Marbella tiene en El Ejido MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Viernes, 20 abril 2018, 02:30

Llegan los últimos cuatro partidos de la fase regular, aunque el Efesé se quiere centrar solo en el de mañana ante el Betis B.

Un encuentro de tensión en el que el empate no vale a ninguno para lograr sus objetivos. El Cartagena buscará el liderato y el filial bético evitar un descenso que parece muy probable.

Alberto Monteagudo comenta que deben apurar las opciones para poder quitarle el liderato al Marbella. «Quedan ya pocos partidos y nuestro objetivo es no fallar si es que es factible o hacerlo lo menos posible para intentar terminar un punto más arriba en la clasificación. Hemos llegado aquí en estas circunstancias y hay que hacer el último esfuerzo. Estamos en disposición y lo vamos a pelear al máximo. Vamos a Sevilla a intentar ganar al filial, aunque no será fácil», explicó el manchego que además, recordó el partido de la ida. «Empezaron bien con el golazo de Loren y tras la expulsión de Josua te hacen otro. Al final te hacen cuatro goles que no reflejan la realidad, pero hizo daño. Queremos devolverle aquello ganando el partido aunque no sea por cuatro goles».

Las claves Enfermería El central Michel Zabaco es la única baja que el Cartagena tiene para el partido ante el Betis B El juego «Hay que ser mejores con balón y hacer un partido feo y práctico cuando no tengamos la pelota» Objetivos Ellos se juegan el descenso, pero lo nuestro es un objetivo mucho más bonito y hay que lucharlo»

Los dos equipos tendrán presión por los objetivos que quieren conseguir, pero para Monteagudo debe pesar más lo positivo. «Sabemos lo que es el Betis B y los jugadores que tiene para ir a la primera plantilla. No tiene una buena situación, pero nosotros miramos lo nuestro y es más bonito que lo que podrían tener ellos por salvar la categoría. Para ellos lo importante es el primer equipo», advirtió.

El Marbella sigue dependiendo de sí mismo para atar el primer puesto. A Monteagudo le encantaría no tener que mirar lo que haga el equipo de la Costa del Sol, pero también cree que tienen un partido difícil. «Me cambiaría por depender de mí mismo. Confío mucho en mi equipo y depender de nosotros lo firmaría, claro. Ellos también tiene un partido difícil. A nosotros nos viene bien que está bien el césped y que ellos juegan al fútbol. El Marbella tiene un choque difícil, porque el Ejido lleva cuatro partidos ganados y tiene muy buen ataque. Nosotros porque jugamos con un rival que se juega el descenso. Veremos a ver qué pasa».

Le da igual el horario de los partidos, aunque dice que querría ver qué haría el Marbella jugando ya con un triunfo del Cartagena en alguna de las jornadas como ha hecho su equipo en las dos últimas semanas. No apuesta por el pleno de victorias en las cuatro jornadas. «Hay bastantes puntos en juego todavía. Algunos se perderán por el camino, pero tenemos que ser los que menos perdamos de los de arriba», desea el manchego.

Tiene cinco apercibidos de sanción, pero necesita a los once mejores sobre el campo sean cuales sean las consecuencias. «Si fueran otras circunstancias se podría jugar con las tarjetas viendo que tenemos los puntas y a Chavero entre otros, pero no se puede desviar la atención. Nuestro objetivo es tener el mejor equipo posible para hacer daño al rival. Si tenemos la desgracia de que caigan cuatro de golpe tendremos que rearmarnos como podamos».

Solo Michel Zabaco será baja por lesión. El resto está disponible para poder viajar hoy a Sevilla. La novedad será José Gaspar que ya ha cumplido su sanción.

Sabe que el rival no puede especular, porque no ganar puede consumar su descenso a Tercera División y pueden sufrir ansiedad. «Encontraremos un equipo que conduce bien el balón y va a intentar ganarte desde el principio. No esperarán. Tienen que ir a por el partido. Nosotros tenemos que manejar los tiempos y juntarnos para no hacer un partido abierto ante un filial que es rápido. Hay que hacerlo bien durante los noventa minutos. Tenemos que saber si estamos bien y debemos insistir o si estamos mal y debemos juntarnos. Hay que madurar el partido y llevarlo a donde nos interesa».

No quiere complicaciones en tierras andaluzas. «Hay que hacer un partido práctico. El rival juega y nosotros también. Hay que intentar ser mejores con balón y ser un equipo feo sin balón. Debemos hacer un partido duro, parar el juego cuando sea necesario y que no nos hagan correr para atrás».

Ponía el ejemplo del Rayo Majadahonda para ilustrar las dificultades que tienen todos los rivales. «Si creemos que el Lorca va a ser fácil o el partido de La Balona... lo que tengo claro es que el dolor de cabeza que me queda es mi equipo. Si damos la mejor versión y vamos solventando cada partido lo podemos conseguir. Creo que puede fallar el Marbella, pero cuando lo hicieron perdimos también en la Nueva Condomina nosotros. Tenemos que ir a lo nuestro», insiste el albinegro.

Cree que no puede darse la situación de los últimos partidos del año pasado con el Extremadura, Villanovense o Jumilla porque han cambiado las cosas. «El año pasado fue diferente. Ahora tenemos gente que juega menos, pero que no se nota cuando sale. Estamos teniendo pegada y quiero pensar que el equipo va a terminar bien la Liga», observó el técnico del FC Cartagena.

Como en todos los finales de competiciones se habla de maletines, pero el míster albinegro cree que con la vigilancia que hay no habrá movimientos de los que se suelen comentar. «Las que son por ganar tampoco son válidas, pero yo creo que cada vez hay más vigilancia y más después del tema de las apuestas». No obstante él solo piensa en lo que puede hacer su equipo y a los porteros les pide puntos. «Estoy muy contento con los tres, aunque Álex no haya jugado. Jugó Marcos y ha vuelto Pau. Están todos activados y lo que les pido es que sigan así, porque los guardametas también dan puntos a los equipos». Esta mañana entrenan a las 9.30 horas y parten hacia Sevilla a las doce del mediodía.