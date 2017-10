Monteagudo: «En la mente solo está ganar» Alberto Monteagudo, ayer, en la sala de prensa del Cartagonova. / Pablo Sánchez / AGM El canario Cristo Martín es la única duda seria que el técnico manchego tiene para afrontar la visita del colista al municipal Cartagonova MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 28 octubre 2017, 01:52

La Copa queda atrás y arranca este domingo una semana con tres partidos importantes. El Cartagena tiene que recibir al filial de Las Palmas en el Cartagonova, visitar Jumilla en el estreno de noviembre y al Extremadura. Siete días en los que dar un paso adelante importante. Ayer la plantilla descansaba y hoy tendrán la última sesión antes del partido. Monteagudo admite que el grupo llegará en buena forma al encuentro de mañana, a las 11.00 horas. «Yo espero que la plantilla esté bien, porque no tiene nada que ver jugar domingo y martes, que martes y domingo dónde tienes un día más o dos y hoy han tenido descanso. Hemos dado descanso y bajado la carga. Ayer estaban bastante cansados, pero también hay un grupo importante que no jugó y con la mezcla yo creo que llegaremos bien y no creo que paguemos el partido del martes».

Las bajas seguras son Mauro y Adama y muy seria duda la participación de Cristo Martín, que sí estaría recuperado de sus molestias en el tobillo para medirse al Jumilla o para la visita a tierras extremeñas.

Sin embargo, no se hacen planes de futuro. El técnico del FC Cartagena solo piensa en la visita del actual farolillo rojo del grupo, aunque la exigencia de ganar no la impone el rival. «La obligación de ganar la tenemos siempre. Es verdad que jugamos en Cartagena, en el Cartagonova, con nuestra gente y nuestro objetivo es intentar que aquí no se escapen los puntos como se escaparon los del Córdoba B, que deberíamos haberlos ganado y los del Villanovense. Nuestro objetivo es ganar y sí que es verdad que Las Palmas Atlético es el colista, pero es un equipo que tiene buenos futbolistas. Tiene jugadores de talento, que algunos ya han jugado en el primer equipo y tienen proyección. Ese tipo de jugadores, si creen que pueden ganarte porque les das margen pueden complicarte la vida. Evidentemente estamos en casa, queremos escalar posiciones y empezar ganando en una semana importante. Queremos quedarnos los puntos en casa y no pasa otra cosa por la mente que no sea ganar», comentó el albaceteño en la sala de prensa.

Regresa Artiles

Entre los futbolistas del equipo que entrena Suso Hernández, que de momento solo han sumado cinco puntos en diez jornadas, está un exalbinegro como Artiles. El técnico del FC Cartagena ya ha comentado varias veces las probabilidades de marcar de los ex, pero no se lo plantea. Quiere que Pau Torres deje su puerta a cero. «Esperemos que no pase. Artiles tiene gol, tiene peso en el equipo y en los vídeos que he visto anda bastante bien. Está en una versión chisposa y rápida, pero no espero que no marque Artiles. Lo que espero es que no marque nadie, dejar nuestra puerta a cero y empezar a recuperar el tema de los goles encontrados».

Será Pau Torres el que defienda la meta. Marcos tuvo una buena actuación en la Copa, pero el entrenador del Efesé no se plantea variar su idea en la Liga. «No, por ahora no, aunque Marcos puede ser perfectamente titular en La Liga. Siempre hemos pensado lo que es ahora. Yepes lo tuvo claro desde el minuto uno por sus cualidades y su forma de afrontar el trabajo y hemos fichado a otro que es igual. No se conforman, entrenan siempre a tope. Tenemos la portería muy bien cubierta y es cierto que Marcos hizo un buen partido».

Volviendo al rival canario, destacaba la individualidad de Erik. «Fuerte, zurdo, va bien de espaldas y tiene gol. El equipo tiene chispa por fuera. Te pueden pillar porque tienen ese talento canario, pero en siete u ocho jornadas estarán más asentados. Les está costando adaptarse a la categoría. Nada tiene que ver que vayan últimos, porque pronto habrán asumido el cambio y meterán la marcha más que se precisa», indicó el albinegro.

Entre los nombres propios que está al alza en las últimas semanas está el de Kuki Zalazar. Acumula minutos y está ganando en confianza para ir aportando cada vez al equipo. Monteagudo reconocía que ha mejorado y tiene opciones, aunque Chavero también está recuperado. «Está dando el paso al frente que yo le pedía, porque aunque no jugaba mucho le faltaba chispa y es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora que lleva varios partidos seguidos, le vemos más fino, más tranquilo en su juego porque es técnicamente muy bueno. Ya está Chavero también que mostró su jerarquía cuando salió el otro día y lo que intentaré es sacar el equipo más competitivo para intentar ganar el partido», mostraba sus intenciones Monteagudo.

El calendario sigue sin dar tregua a los albinegros. «Tenemos que intentar no equivocarnos, porque el miércoles hay otro partido complicado. En esta categoría es difícil jugar el domingo y dar el mismo rendimiento el miércoles y tenemos que intentar buscar la frescura y que no pasen cosas como las recaídas de Chavero o Cordero», finalizó.