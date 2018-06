Monteagudo: «Con nuestra gente tenemos un plus» Alberto Monteagudo controla un balón, en una sesión de trabajo de la semana. / pedro martínez / agm Confía en el apoyo de la afición del Efesé en una cita en la que es imprescindible ganar. Óscar Ramírez está listo para volver a la lista de convocados, pero el canario Jesús Álvaro es seria duda para jugar ante el filial del Celta B MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Sábado, 9 junio 2018, 02:25

El Cartagena apura sus opciones de ascenso y para ello necesita ganar al Celta B mañana. La semana ha ido mejor en lo anímico porque ya se ha aceptado el castigo emocional sufrido en Majadahonda. Sin embargo, a estas alturas de la temporada, la gasolina está justita y las molestias son el día a día en los entrenamientos.

Alberto Monteagudo, técnico del FC Cartagena, piensa en positivo después de haber encajado el duro golpe de no subir a la primera. «La semana pasada teníamos la mente en el saque del banda y ésta ya no. El equipo ha demostrado que tiene muchas cosas y vimos cómo se recuperó de un golpe fortísimo. Ya hemos visto al rival en el campo y conocemos sus peligros, que no es lo mismo que verlo en vídeo. Hemos tenido que medir mucho el volumen del tiempo de entrenamiento porque el equipo está cansado. Llevamos muchos partidos y metemos menos cosas en las sesiones porque se está haciendo largo y no es fácil».

La premisa es ganar, porque eso es lo que necesita el Efesé para plantarse en la definitiva ronda para luchar de nuevo por el ascenso. El rival querrá lo mismo. «Tenemos que volver a insistir en la intensidad con la que salimos en casa muy fuertes. Reencontrarnos con la pegada que teníamos. Ese día el primer remate fue gol de Rubén. El que empieza ganando tiene un 99% de opciones de lograr la victoria, porque obligas al rival a dar un paso. Hay que ganar desde la seguridad y no como los locos, porque la eliminatoria está igualada. Tenemos que ganar nuestro partido, en nuestra casa. Es lo que hay que hacer».

«Los árbitros llevan un 'playoff' fino con el Cartagena y sobre todo con las tarjetas»

Quiere hacer valer la condición de anfitrión para sacar ventaja. «Es nuestro campo y contamos con el apoyo de nuestra gente que está volcada. La gente no está molesta, porque fue algo raro. En nuestra casa tenemos un plus, porque es una final y van a ayudarnos. Ellos son muy buenos en su casa y son algo peores fuera. Quizás por más anchura les cuesta más defender, pero es un equipo rápido con tres jugadores arriba que te pueden hacer mucho daño». De no conseguir el gol que ambos equipos buscarán, la cita podría terminar en una tanda de penaltis que lógicamente también está ensayando. No piensan en eso. «Pensamos en dar nuestra mejor versión y pasar a la final y volver a estar a un partido de subir a Segunda, porque lo hemos merecido. Hay que regalarle a la ciudad la posibilidad de ascender en el Cartagonova y acabar con muchos mitos de perder ascensos».

«Es un equipo que vendrá a hacer gol y que tiene peligro con los tres de arriba»

Le preguntaban al albaceteño por la falta de efectividad goleadora del equipo fuera de casa durante la fase de ascenso. «Ha sido casualidad. He leído que hemos sido defensivos, pero no fuimos así jugando con dos delanteros. La pegada tiene que ver mucho. La de Aketxe fue al palo. El domingo pasado tuvimos menos opciones, pero era un partido mentalmente muy difícil. Con un poco de finura en ataque nos habríamos llevado los partidos de casa y fuera faltó acierto. Hemos jugado para ganar», explicó Monteagudo.

Lo normal para él habría sido ganar 0-2 en Majadahonda. «Nos dejamos llevar por los resultados, pero al final es fútbol y en casa somos muy efectivos. Si seguimos así tendremos todas las opciones del mundo de lograrlo».

Sabe que el rival tiene peligro en ataque y que los chavales del filial buscarán un gol rápido. «Vendrán a hacer gol. No se encerrarán para esperar una oportunidad. Ellos saben que un gol obliga al Cartagena a meter dos y vendrán con mentalidad ofensiva como en Marbella».

La enfermería

Recupera para la cita a Óscar Ramírez. Volvería tras dos partidos lesionado y con menos ritmo que sus compañeros. Por contra, la duda principal que tiene el técnico manchego es Jesús Álvaro. El lateral canario tiene molestias y podría ser baja según explicó el entrenador del FC Cartagena. En el caso de Mejías, sus problemas en el isquio empezaron el domingo pero el propio jugador venezolano apuesta por poder jugar ante el filial del Celta de Vigo.

No quieren hablar demasiado de los árbitros, pero no están contentos con la labor de los que han pitado hasta el momento.«Llevan un 'playoff' con el Cartagena bastante fino, pero del árbitro solo sé lo del Córdoba- Mérida. Ojalá termine bien también para el equipo más veterano. En serio, creo que fue circunstancial. Nosotros nos quejamos del baremo de las tarjetas porque no somos un equipo de hacer muchas faltas y hemos recibido muchas. El ejemplo es la de Jesús Álvaro, que no fue ni falta», finalizó.