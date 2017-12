Monteagudo: «Gane o pierda me van a criticar. Aquí estoy siempre con el culo apretado» Hugo Rodríguez celebra el triunfo de su equipo al terminar el partido. / Paco Alonso / AGM El manchego explica que «esta vez sí junté a Moussa y Aketxe porque tenía dos pivotes frescos y que controlaban el centro del campo» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 4 diciembre 2017, 09:07

Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, respiró con alivio tras el triunfo obtenido ayer por su equipo, sobre la bocina, en el Artés Carrasco. «Ha sido un partido en el que el primer tiro que nos hacen es gol. Y es igual que la semana pasada ante el Betis. Nos tiran en la primera ocasión y nos marcan. Eso es un problema, pero el equipo se ha repuesto bien. En la primera parte hemos llegado por banda, con tres o cuatro centros regulares de Óscar Ramírez, pero la verdad es que teníamos poca presencia en el área del rival. En la segunda parte hemos tenido mucho menos control del juego. Pero en cambio hemos tenido más pólvora y más peligro, con un juego más directo y menos asociativo. Y han llegado los goles», resumió sobra la victoria del Efesé ante el Lorca Deportiva (1-2).

El sábado pasado, ante el Betis Deportivo, la grada del Cartagonova le castigó por quitar a Aketxe para poner a Moussa. Y ayer los juntó en la última media hora. El sacrificado fue Kuki Zalazar. Y le salió de cine. «No hice ese cambio ante el Betis porque los pivotes eran otros por las bajas que teníamos. Aguilar estaba muy cansado y Zalazar tampoco tenía frescura. Por eso, no lo hice. El partido de hoy [por ayer] es diferente. Sí junté a Moussa y Aketxe porque en esta ocasión sí tenía dos pivotes frescos y que controlaban el centro del campo [Chavero y Sergio Jiménez]. Alguno dirá que hoy he hecho ese cambio por los palos del otro día, pero esto es normal y entra dentro de lo que es el fútbol», comentó Monteagudo.

«Me van a criticar igual porque hay un sector que lo hace gane o pierda el equipo. Hoy [por ayer] hemos ganado, pero tengo la sensación de que estoy siempre con el culo apretado en Cartagena desde que llegué. Tenemos una afición exigente y tengo muy claro que eso me está ayudando a ser mejor entrenador. Nunca estoy conforme, me cuestiono a mí mismo en todo lo que hago y las críticas con educación las comprendo y las comparto si hace falta. El Cartagena tiene que ser un equipo ganador y tenemos que seguir mejorando para mantener el liderato», apuntó el técnico del Efesé.

Habló de Farisato. «Le ha venido bien quedarse fuera de la lista de Sevilla. En estos cinco minutos nos ha dado cosas», señaló. Y de Dani Abalo, destacado ayer. «Le tengo mucha fe. Le ha costado entrar por la lesión y la falta de ritmo y yo pienso que lo justo es esperar y dar continuidad. En nuestra plantilla no es fácil hacerse un hueco porque tenemos muchos y muy buenos jugadores, pero Abalo me gusta porque no se queja. Es un gran profesional, como Aguilar».

Por último, Monteagudo recordó que «esta categoría es muy difícil y este Lorca dará muchos sustos en la segunda vuelta en su campo. Por ejemplo, el Murcia ha podido perder en el campo del Betis. Y hay que valorar lo difícil que es ganar fuera de casa en Segunda B. Eso ya lo tenemos, al igual que el año pasado. Si conseguimos ganar mucho en el Cartagonova, que es lo que no tenemos, el objetivo caerá solo por su propio peso. Nos falta ganar un partido en casa por 3-0 y coger confianza. Por lo que sea, nos cuesta mucho sumar victorias en nuestro campo y eso es algo que necesitamos solucionar ya mismo», recalcó el entrenador del Cartagena.