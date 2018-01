Monteagudo: «Tenemos que ser mucho más fuertes en casa» Alberto Monteagudo se despide de Ceballos, ayer en la sala de prensa. / J. M. Rodríguez / AGM El manchego mantendrá mañana a Moussa como titular, ya que Aketxe sigue con molestias en el tobillo, y dice que confía «totalmente» en Marcos FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 13 enero 2018, 11:37

Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena, señaló el pasado viernes que el duelo de mañana ante El Ejido «es especialmente importante», ya que «estamos obligados a dar un golpe en la mesa en nuestro campo y encadenar cinco victorias seguidas». No quiere el entrenador manchego que en esta segunda vuelta suceda lo mismo que en la primera, donde volaron demasiados puntos del Cartagonova. «Tenemos que ser mucho más fuertes en casa y el mensaje a todos los rivales tiene que ser que somos líderes y que aquí es imposible, o muy difícil, sacar algún punto», afirmó.

Valora y respeta al rival de mañana, un El Ejido que solo ha perdido un partido en las diez últimas jornadas. «Nos hicieron tres goles en diez minutos en el partido de la primera vuelta y tienen cinco o seis jugadores de medio campo hacia adelante realmente interesantes. Juegan bien, son atrevidos, marcan muchos goles y salen jugando desde atrás. El Ejido es un equipo con buenas piezas en ataque, que va a estar junto y que saldrá rápido a la contra», subrayó Monteagudo.

Moisés ocupará mañana la plaza del sancionado Míchel Zabaco. «Moisés está bien. No ha jugado mucho este año, pero se equivoca poco, es más poderoso que nunca en el juego aéreo y sabe que es muy importante en este equipo. Es curioso que haya estado dos meses sin jugar, porque en los dos años y medio que llevó aquí debe ser uno de los que más ha jugado, junto a Cristo, Óscar Ramírez y Jesús Álvaro», comentó el preparador albaceteño, quien deslizó que mañana volverá a ser titular el guineano Moussa Camara.

El club anuncia la marcha de Poley, aún sin destino. Ha jugado 631 minutos repartidos en 11 partidos

«Aketxe tiene molestias en el tobillo, no está limpio y se va saliendo de los entrenamientos. Hay que aguantarle por el tema del tobillo. Si el partido fuese mañana [por hoy], seguro que no saldría de inicio porque no está limpio», reveló Monteagudo sobre el estado físico de Aketxe. No tiene dudas sobre la capacidad de Marcos, portero suplente que tendrá que ser titular por la baja de Pau Torres. «Me gustan los porteros valientes como Marcos. Le veo muy bien, está capacitado y me gusta su valentía, aunque lógicamente la semana que viene vamos a incorporar a un sub 23 de garantías», dijo.

Monteagudo habló unos minutos antes de que Ceballos se despidiera del Cartagena. Y valoró su salida del club. «A Ceballos le vendrá bien salir porque le queda mucho fútbol y era jodido no verle jugar cada domingo después de pasarse toda la semana entrenando a un gran nivel. No está para retirarse, le queda mucho fútbol y en Jumilla va a volver a sentirse jugador», admitió. Por último, el club anunció en la tarde de ayer la desvinculación definitiva del centrocampista Gonzalo Poley, quien deja el Efesé con un balance de 11 partidos jugados (9 en Liga y 2 en Copa), 8 de ellos como titular. 631 minutos en total.