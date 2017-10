Monteagudo: «Faltó contundencia» Sergio Jiménez no llega a rematar en una ocasión peligrosa del Cartagena en el primer tiempo. / Pablo Sánchez / AGM El entrenador albinegro dice que «nos faltó pisar más área y tapar mejor a Correa» MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Miércoles, 25 octubre 2017, 03:30

Alberto Monteagudo, técnico manchego del Cartagena, llegó a la sala de prensa propiciando la foto de Jesús Navas con un grupo de chavales, que timoratos ante el ídolo no atinaban a pedirle la instantánea. En su primera valoración reconocía que su defensa no fue suficientemente contundente. «Nos ha faltado pisar más área y tapar más la zona de Correa. El equipo estuvo bien plantado, pero había sensación de que llegaban con facilidad y en los dos primeros goles faltó contundencia». Un aspecto que intentó corregir en la segunda mitad con cambios de posición para terminar con defensa de cinco. «En la segunda parte por fuera nos hicieron menos daño. La defensa de cinco servía para controlar más y me ha dejado mejor sensación, porque Ceballos estaba algo lento. El equipo ha competido ante un equipazo que terminará entre los cinco primeros de la Liga. Hemos hecho cosas bien. Se terminó y ya está. De haber tenido más refresco habríamos tenido más ritmo de competición», admitía Monteagudo.

Sí vio ese ritmo en los que repetían con respecto al 'once' que ganó en Granada. «Zalazar ha tenido chispa. Chavero no estaba para jugar todo. Tengo la sensación de que han visto que jugamos bien y eso es bueno, aunque habría sido mejor con otro resultado. Ha debutado Morros, por ejemplo, y le falta ritmo, pero ha estado bien contra Sarabia. Me ha gustado por la actitud, aunque se le haya ido un par de veces». Lo que habría cambiado fue la forma en la que se encajaron los dos primeros tantos. «Si te meten un gol espectacular, todavía. Pero son dos goles tontos y evitables. Te pueden superar, pero la sensación de fragilidad es lo que no me ha gustado. Al final era un premio para todos y un partido para que los menos habituales tengan minutos. Hay muchas cosas positivas dentro del negativo 0-3»», comentó el manchego.

No vieron ninguna amarilla, pero Monteagudo dejó claro que no fue una cuestión de falta de implicación. «No ha faltado orgullo, sí contundencia. No teníamos las cualidades técnicas de otros días. Nos ha costado algo más, pero los chicos han competido y han querido. Hemos tenido acercamientos, pero ellos tienen muchos jugadores que juegan muy bien», dijo. Valoró positivamente la actuación de Moussa. «Ha terminado cansado, pero le ha complicado la vida al central en un par de ocasiones. Ha hecho cosas con balón. Le falta ser más matador pero le auguro un buen futuro». Queda un mundo para la vuelta, pero comentó que si todo lo permite, horarios de Liga incluidos, será la oportunidad para los titulares que son culpables de haber llegado a esta ronda de la Copa y también deben disfrutar el premio.