Monteagudo: «Hemos estado mal y no hemos tenido capacidad de reacción»

El técnico del Cartagena, Alberto Monteagudo, no buscó excusas a la derrota sufrida por su equipo en el Álvarez Claro, la cuarta de esta Liga (antes cayó ante Mérida y Marbella a domicilio y contra el Betis Deportivo en casa), y admitió el mal día de los suyos. «No hemos estado bien y no hemos tenido capacidad de reacción. Su primer gol nos noquea y el segundo nos tumba. En otros partidos nos hemos levantado y hemos remontado, pero hoy [por ayer] hemos estado mal y no hemos interpretado bien el juego», confesó el manchego en declaraciones a 'Radio Marca'.

La consigna era no arriesgar la pelota en campo propio y que el Melilla no se adelantara en el marcador. Ni una cosa ni la otra. «No me gusta nada que en cinco minutos nos hayan hecho dos goles. Esto no nos puede pasar, ya que en otras circunstancias, en un partido de ascenso, se te va. Nos ha faltado de todo en este partido. Hemos estado mal atrás, no hemos estado acertados cerca del área rival y no hemos estado vivos ni en las disputas ni en los rechaces. Ha sido un partido malo por nuestra parte», insistió el preparador albinegro.

Monteagudo señaló que se le pasó por la cabeza hacer cambios en en el descanso. «Otras veces lo he hecho, pero he querido dar la oportunidad al mismo once que había en el campo y pensar en que ellos podrían darle la vuelta al partido. Luego teníamos previsto hacer dos cambios de golpe, pero con la lesión de Moisés nos ha trastocado un poco los planes», contó.

Por su parte, el entrenador del Melilla, Manolo Herrero, apuntó que «hemos hecho nuestro mejor partido desde que empezó la Liga y hemos ganado al mejor equipo del grupo de un modo muy solvente. Si hubiéramos estado más acertados en el remate, el resultado habría sido más amplio. Estamos contentos», dijo.