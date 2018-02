Monteagudo encuentra su 'once' Rubén Cruz celebrando uno de los goles que le marcó al UCAM. / J. M. Rodríguez / AGM La vuelta de Moisés al eje de la zaga, el regreso de Cordero y las irrupciones de Owusu y Rubén Cruz moldean el nuevo equipo tipo del Cartagena FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 23 febrero 2018, 04:15

El entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, parece haber encontrado su 'once' tipo, tras varios meses de cambios obligados en gran parte por lesiones y sanciones. Ahora, con los fichajes del mes de enero ya habituados a la dinámica del grupo y todos los jugadores sanos, el manchego ha hecho una firme apuesta por una alineación que no ha cambiado en función de los resultados. En las tres últimas jornadas hubo de todo, derrota con el Villanovense, empate ante el Mérida y victoria frente al Córdoba B. Y el equipo no varía. Quedan doce jornadas para que acabe la Liga regular y el Cartagena necesitará sumar 24 de los 36 puntos que aún hay en juego para asegurarse la primera posición. Y da la sensación de que Monteagudo tiene decidido con qué 'once' tipo buscará el asalto al primer puesto.

El portero es Marcos Morales, a la espera de que Pau Torres termine de recuperarse de la grave lesión que sufrió en el primer partido del año en Huelva. Al meta catalán le quedan todavía dos o tres semanas para poder competir. La fractura en el segundo metacarpiano de su mano izquierda ya está curada, pero todavía le queda un poco para volver a ponerse bajo palos. Marcos no ha transmitido demasiada seguridad en las salidas en los últimos encuentros, especialmente en Villanueva de la Serena y Córdoba. Pero Monteagudo mantiene la confianza en él y no parece que vaya a apostar por Craninx, llegado del Sparta de Rotterdam la última semana de enero.

En el eje de la zaga hemos vuelto a ver juntos, tras mucho tiempo, a Moisés y Míchel Zabaco. El sevillano ha dejado atrás diferentes problemas y vuelve a ser ese central seguro que siempre fue. El lunes -además- llevó el brazalete de capitán ante el filial del Córdoba. Él y Zabaco, a su mejor nivel, son fijos, al igual que los laterales Óscar Ramírez y Jesús Álvaro, absolutamente imprescindibles en el modelo de juego de Alberto Monteagudo.

Alberto Aguilar, que tuvo un pie y medio fuera del club en noviembre, finalmente le dio la vuelta a la situación y ha sido capaz de encadenar ocho partidos seguidos como titular (de la jornada 17 a la 24). Ahora mismo, parece que su rol en lo que resta de temporada será el de tercer central. También espera su oportunidad Josua Mejías, cuya última titularidad fue en Huelva y actuando de lateral derecho.

El doble pivote

En el doble pivote son fijos Cordero y Chavero. El sevillano, castigado por las lesiones en la primera vuelta, tuvo que esperar a que Sergio Jiménez bajara un poco su nivel para volver al 'once'. Y sus actuaciones ante el UCAM, el Mérida y el Córdoba B hacen que Cordero se haya ganado el puesto como escudero del indiscutible Alejandro Chavero. Sergio Jiménez, lesionado desde hace quince días, tendrá que aguardar su turno, que es lo mismo que está haciendo desde que llegó Diego Benito. De momento, no entra en el 'once'.

Por delante, las irrupciones de Owusu y Rubén Cruz en el notable partido ante el UCAM han cambiado el paisaje. Se mantiene Hugo Rodríguez, aunque ahora tirado al costado derecho, y Cristo Martín, cuya mejoría le da para mantener a Kuki Zalazar en el banquillo y obligar al recién llegado José Gaspar a tener que currarse las cosas mucho más de lo que parecía en un principio. Dani Abalo, que se ha convertido en el jugador número 12, no entra en las alineaciones a pesar de que últimamente cada vez que sale desde el banquillo hace las cosas bastante bien.

Arriba, Aketxe ha perdido el puesto de titular, algo impensable en Navidad. Pero el vasco se lesionó y Rubén Cruz ha marcado 3 goles en 5 partidos. Aketxe, anclado en los 9 goles desde la salida a Écija, se ha quedado sin sitio. Y Moussa ha quedado relegado al papel de tercer delantero de la plantilla.