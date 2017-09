Monteagudo no descarta a Chavero y Álvaro González, a falta de una sesión de entrenamiento MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Sábado, 30 septiembre 2017, 11:09

El Cartagena tendrá bajas importantes para recibir al Córdoba B. No cuenta Monteagudo con el lesionado Cordero, ni con los sancionados Moisés García e Isak Aketxe. El técnico manchego no descartaba el pasado viernes la presencia de Chavero, que no entrenó en la sesión, ni tampoco da por perdida la opción de que pueda jugar Álvaro González. Alberto Aguilar está bien.

Quieren volver a la senda del triunfo tras el tropiezo en Mérida y tendrá que sustituir a su máximo goleador. Tiene varias opciones muy diferentes entre ellas. «Lo más normal es Moussa que cuando jugó lo hizo bien, pero también tenemos a Farisato que es totalmente diferente. Tiene más velocidad, más chispa. Está Dani Abalo o el Kuki Zalazar que han jugado en punta. Veremos el mejor para este partido».

Alberto Monteagudo considera que volverán a ser el equipo solvente y con llegada del inicio de la competición. Sobre el rival andaluz, explicó que «El Córdoba B es un equipo que tiene fútbol en el medio. Es un filial que es peligroso en ataque, aunque recibe goles en contras. No les gusta perder la pelota».

Espera el manchego que los que entren en el once aprovechen la oportunidad y se lo pongan difícil, porque además quieren volver a hacerse fuertes en casa como lo fueron en la primera vuelta del pasado año.