Monteagudo: «Los demás no tienen 7.000 personas en la grada» Alberto Monteagudo, técnico del Efesé. / L. V. El técnico del Efesé quiere que el factor público sea determinante en los seis encuentros a disputar en el estadio Cartagonova M. F. CARTAGENA Sábado, 10 marzo 2018, 03:03

Las semanas son más agradables cuando se gana el fin de semana y más todavía si no hay percances, ni problemas de lesiones. La rutina se lleva mejor y eso es lo que ha animado al vestuario del Cartagena.

Alberto Monteagudo, técnico del Efesé, solo quiere pensar en el Granada B y dejarse las cuentas. «Es un filial, un muy buen filial. En casa queremos volver a ganar y hacernos fuertes. Todo condiciona, pero en casa si tenemos la pegada del domingo habríamos ganado al Mérida y por lo menos habríamos empatado con el Marbella. Hay que trasladar esa pegada a casa, porque empezamos bien pero no terminamos de meter y cuanto antes metes más fácil suele ser el partido», indicó el albaceteño, que está contento con la línea del equipo.

Después de perder, volvió a demostrar que el equipo se levanta después de la derrotas y empató a puntos con el líder. Eso anima de cara al choque de esta tarde. «Hay que trabajar mucho, porque quedan diez jornadas y tenemos algo que no tienen los demás y es tener 7.000 personas en la grada. El futbolista tiene que sentirse arropado y nosotros darle motivos para estar contentos atacando y con goles».

Owusu es la única baja, aunque el técnico espera contar con él para la próxima semana

El rival: «Es un muy buen filial, que está en la zona alta, pero si tenemos pegada seremos fuertes en casa»

Monteagudo no quiere adelantarse en el calendario y hacer cuentas. «Queremos ganar y ver qué pasa. No queremos pensar en el Murcia o en el Extremadura. Solo Granada. El Marbella tiene también un partido difícil. Nosotros estamos arriba y jugamos ante un filial de la zona alta y no sabemos que sábado nos dará el filial», advirtió el entrenador del FC Cartagena. Quiere un domingo tranquilo para ver fútbol y eso pasa por ganar hoy.

Por su parte, el técnico del Granada B también habló de la importancia del rival. «Sabemos que es un partido muy complicado. El Cartagena realiza un buen juego combinativo. Tiene veteranía en sus hombres, velocidad y atrás son bastante fuertes y apuestan por el buen juego. Nos lo van a poner muy complicado. Es un gran equipo que competiría perfectamente en Segunda División. Es el líder de la categoría, un equipo hecho para ascender», explicó Morilla en la previa.

Aseguraba el entrenador del filial andaluz que llegan al Cartagonova para competir y ponerle las cosas difíciles a los albinegros, ya que el pasado fin de semana no fueron capaces de ganar en su casa ante el Jumilla.