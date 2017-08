Monteagudo: «Debimos meter cinco goles»

Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena, acabó «contento» por la imagen dada por su equipo y los tres puntos sumados, aunque se quejó de la «falta de efectividad» de los suyos en un partido que se complicó más de la cuenta. «La realidad es que el partido tenía que haber estado sentenciado al descanso. Debimos meter cinco goles. Salgo contento. Hemos estado bien en ataque y en defensa, moviendo la pelota con mucha calidad y con los laterales muy acertados, sobre todo Óscar Ramírez. Hemos hecho cosas de sobra para ganar y al final el resultado es justo, aunque demasiado corto», opinó el entrenador del equipo albinegro.

Se quejó, eso sí, de lo sucedido en el segundo tiempo. «Ellos meten el 2-1 en la primera jugada del segundo tiempo porque salen más metidos que nosotros y eso no puede ser. Si queremos ser un equipo grande no nos pueden empatar a dos de esa manera. Ellos han tenido dos tiros a puerta y los dos han sido gol. Esto no puede pasarnos más. Me quedo con lo positivo y eso es que tras el empate el equipo no se ha venido abajo y además del gol de Aketxe tuvimos otras dos, la de Cordero y la última de Aketxe. Y, por supuesto, me quedo con la primera parte tan brillante que hemos hecho», dijo Monteagudo.

Interrogado sobre el fallo del joven Kuki Zalazar que dio origen al segundo gol del Recreativo, señaló que «no le voy a achacar un error a un jugador cuando él ha buscado dar un buen pase para salir a la contra. Estas cosas pasan. El problema es que no se ha entendido con Cordero y ha acabado la jugada con un gol en nuestra contra. El equipo juega la pelota siempre y si algún día nos pasa esto y perdemos una pelota, no pasa nada. Es un riesgo que se asume cuando decidimos jugar al fútbol de esta manera».

«Lo de Zalazar puede pasar. Es un riesgo que se asume cuando se decide jugar así», dice el técnico del conjunto albinegro

Por último, Monteagudo aplaudió el trabajo y la entrega de Aketxe y quitó importancia a las molestias en la rodilla de Sergio Jiménez. Del Recreativo dijo que es un equipo «con muy buenos jugadores y estará arriba con total seguridad».

El técnico del Recreativo, Javi Casquero, aseguró que «hasta siete jugadores del Cartagena van a cobrar este año más de 100.000 euros» y, por tanto, «en estos momentos no podemos competir de igual a igual contra ellos. Es un mérito haber estado tan cerca de puntuar aquí, porque el Cartagena es un gallito y tiene una de las mejores plantillas de toda la categoría», comentó.