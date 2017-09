Monteagudo: «Todo lo hemos tenido controlado desde el inicio y me voy contento» Alberto Monteagudo, el pasado sábado, dando instrucciones en La Condomina. / Guillermo Carrión / AGM El técnico del Cartagena destaca el buen nivel de Josua Mejías en su debut y avanza que Álvaro González solo tiene una contractura FRANCISCO J. MOYA Cartagena Domingo, 10 septiembre 2017, 11:03

Semana redonda para el Cartagena, con pleno de triunfos ante el Melilla, el Mirandés y el UCAM, clasificación para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey y ascenso al primer puesto del grupo IV. Todo en seis días. En el saldo positivo se añaden además los estrenos de Aguilar, Adama, Josua Mejías y Dani Abalo. Y el regreso tras un tiempo lesionado de Kuki Zalazar. En lo negativo, la lesión que sufrió ayer el extremo onubense Álvaro González. «Tiene una contractura y él se dio cuenta de que en una carrera se le subió el isquio y ha estado listo. Ha parado, nos ha pedido el cambio [entró por él Chavero en el minuto 35] y eso ha servido para que no se rompa. Hay que ver el tiempo que estará de baja, pero no parece que vaya a ser mucho», avanzó Alberto Monteagudo, técnico albinegro, sobre la lesión del jugador llegado este verano del Villanovense.

Acerca del sorprendente debut del defensa venezolano Josua Mejías, de 20 años y quien dejó en el banquillo a Ceballos y en la grada a Alberto Aguilar, el entrenador albaceteño explicó que «los tres merecían jugar y le he dado mil vueltas al sustituto de Míchel Zabaco. Al final, pensé que Josua nos iba a dar justo lo que el partido necesitaba, ya que La Condomina es un campo grande y Arturo es un delantero rápido y que juega al espacio. Y así ha sido. No le recuerdo ningún error», dijo sobre el internacional sub-20 venezolano, que ha venido cedido por el Leganés.

Monteagudo confesó que «al UCAM lo conocemos muy bien y sabemos cuáles son sus principales virtudes. En los uno contra uno de sus bandas te hacen daño, también te lo hacen en el balón parado y con los balones al espacio a Arturo. En esos aspectos, todo lo hemos tenido todo controlado, aunque quizá hemos hecho alguna falta de más cerca de nuestra portería. No obstante, me voy muy contento porque hemos hecho muy buen partido. Nos ponemos por delante y luego somos mortales a la contra. Hemos tenido llegadas para meter alguno más y nos vamos con la portería a cero, algo que vendrá muy bien a Pau Torres y a nuestra defensa para seguir cogiendo sensaciones y confianza.

Planagumà: «No hemos estado cómodos en ningún momento, pero hemos generado peligro»

Planagumà, triste

Mientras, el técnico del UCAM, Lluís Planagumà, opinó que la clave estuvo «en el acierto de cara a portería. El primer tanto de ellos, que viene de un libre directo tras golpear en la barrera, cambia por completo el guión del encuentro. Hasta ese momento se estaba viendo igualdad. Este tipo de partido se decide por el acierto y nosotros esta noche [por anoche] ese factor no lo hemos tenido».

No obstante, admitió que su equipo no estuvo bien. «No ha sido un buen partido. El equipo no ha estado cómodo en ningún momento. Todo nos ha condicionado. También nos ha faltado esa finalización tanto en la primera como en la segunda parte». Así las cosas, Planagumà tuvo que conformarse con aplaudir la actitud de sus jugadores. «Me quedo con que hemos seguido generado sensación de peligro, a pesar de las adversidades que se veían sobre el terreno de juego. Este equipo no ha bajado los brazos en busca de ese gol que nos metía en el partido». ElUCAM ha perdido los dos partidos que ha jugado en el Cartagena en este inicio de temporada. Y en ambos casos con justicia, ya que el cuadro de Monteagudo fue mejor.