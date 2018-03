Fútbol | FC Cartagena Monteagudo conoce su rol Alberto Monteagudo, entre Cordero y Owusu, en el entrenamiento de ayer. / J. M. Rodríguez / AGM «El responsable de todo lo que pasa, de lo malo y lo bueno, soy yo, mi cuerpo técnico y la plantilla. A la afición solo le pido que nos ayude», dice FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 23 marzo 2018, 10:23

En un alegato regado de sentido común y honestidad, el entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, asumió ayer como propios los errores que haya podido cometer en los últimos tiempos y tendió su mano a una hinchada que parece estar cansada de ver siempre la misma cara en el banquillo local del Cartagonova. Es lo que se deduce de la catarata de críticas que está recibiendo el técnico manchego en las últimas semanas.

«La culpa siempre la tiene el entrenador, su cuerpo técnico y la plantilla. Somos responsables de todo lo que pasa, de lo malo y de lo bueno. Tenemos la misma culpa de los últimos tropiezos que de los 24 meses que llevamos en puestos de 'playoff', peleando por el liderato y siendo campeones de invierno. El fútbol es muy difícil y los altibajos forman parte de él. No quiero buscar excusas ni hablar de otros casos ni de otros equipos que están en peor situación. Simplemente quiero ganar partidos y sumar de tres en tres. Soy un profesional, mi mujer y mis hijas están en Cartagena por el fútbol, mi objetivo no es entrenar en Segunda B, sino en Segunda A y en Primera. Y, por tanto, más que yo no quiere ganar nadie. Y más crítico conmigo mismo que yo, no hay nadie», apuntó el entrenador manchego.

A la afición, no obstante, le mandó un mensaje. «Jugar en casa siempre es una ventaja y nunca voy a echar la culpa a la afición. Eso sería ridículo. Tenemos a 7.000 personas de nuestra parte y eso debe ser una ventaja. Solo intento concienciar a los que vienen de que ahora necesitamos ayuda. Estamos en un momento clave del año y cinco de los ocho partidos que nos quedan son en el Cartagonova. Yo soy de Albacete. Pasará un año, tres o quince y ya no estaré aquí. Pero los cartageneros siempre estarán aquí. Por eso hay que empujar y estar todos juntos. Está en juego un ascenso que el club solo ha conseguido una vez en 30 años», dijo.

Monteagudo rehazó las comparaciones entre lo que está sucediendo en esta segunda vuelta y lo que ocurrió la pasada temporada. «Entiendo perfectamente que los aficionados estén preocupados y sé que el ser humano siempre se pone en lo peor. Miras al año pasado y piensas que se va a repetir la historia. Pero somos el mejor equipo de los 80 fuera de casa y el cuerpo técnico y los futbolistas son los mismos en casa y fuera. Hay que ganar en casa y yo estoy convencido de que este año no se va a parecer al pasado. Vamos a estar en la pelea hasta el final», señaló el preparador albaceteño.

«Un paso al frente»

De cara al choque de mañana contra el Jumilla (Cartagonova, 18.30 horas), Monteagudo pidió a sus futbolistas que den «un paso al frente en lo individual para mejorar el rendimiento del colectivo». Y puso el ejemplo de Hugo Rodríguez, que lleva 4 goles y 14 asistencias. «Necesitamos que más futbolistas de segunda línea se sumen y aporten buenos números. No podemos vivir solo de los goles de Aketxe y Rubén Cruz. Es el momento de que aparezcan más individualidades», reclamó.